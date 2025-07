Der israelische Präsident Izchak Herzog reist am Dienstag erstmals zu einem Staatsbesuch nach Aserbaidschan. Bei einem Besuch in der Hauptstadt Baku werde Herzog mit dem aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Aliyev über eine „Vertiefung der strategischen Beziehungen zwischen beiden Ländern“ sprechen, teilte Herzogs Büro am Sonntag mit. Außerdem sei seine Teilnahme an einer Veranstaltung geplant, bei der das 75. Jubiläum Israels begangen werden solle. Herzog werde bei dem zweitägigen Besuch von seiner Frau Michal begleitet. Es sei auch die Unterzeichnung eines Abkommens über die engere Zusammenarbeit beider Länder im medizinischen Bereich geplant.

Aserbaidschan hatte im März eine Botschaft in Tel Aviv eröffnet. Israel hat bereits seit 1993 eine Botschaft in Baku. Der aserbaidschanische Außenminister Jejhun Bajramow war im März bei der Eröffnung der Botschaft in Israel zugegen. Sein israelischer Amtskollege besuchte im Monat darauf Baku. Aserbaidschan gilt als wichtiger geostrategischer Partner für die Regierung in Jerusalem, weil es an den mit Israel verfeindeten Iran grenzt.

Armenien hatte Berg-Karabach, das international als Teil Aserbaidschans anerkannt ist, sowie sieben angrenzende Regionen fast 30 Jahre lang entgegen dem Völkerrecht besetzt. Während des 44-tägigen Konflikts im Jahr 2020 befreite Aserbaidschan mehrere Städte, 300 Siedlungen und Dörfer. Zahlreiche Waffen in Aserbaidschan stammen aus Israel. Ein von Russland vermittelter Waffenstillstand beendete die Kämpfe.