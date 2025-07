Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat die Stichwahl um die Präsidentschaft gewonnen. Vorläufigen Ergebnissen vom Sonntagabend zufolge setzte er sich mit 52,16 Prozent der Stimmen gegen seinen Herausforderer Kemal Kılıçdaroğlu durch, der auf knapp 48 Prozent kam. Der Oberste Wahlrat (YSK) wird die endgültigen Ergebnisse am 1. Juni bekanntgeben. Erdoğan erhielt dabei etwa 27,7 Millionen Wählerstimmen – Kılıçdaroğlu kam auf rund 25,4 Millionen Stimmen.

Politiker und Staatsoberhäupter weltweit gratulierten Erdoğan zu seiner Wiederwahl zum Präsidenten von Türkiye. Ein Überblick.

Vereinigte Staaten

US-Präsident Joe Biden beglückwünschte Erdoğan in einer Twitter-Nachricht: „Herzlichen Glückwunsch an den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan zu seiner Wiederwahl. Ich freue mich weiterhin auf die Zusammenarbeit als NATO-Bündnispartner in bilateralen Fragen und bei gemeinsamen globalen Herausforderungen“.

Russland

Der russische Präsident Wladimir Putin würdigte Erdoğans Beitrag zur Stärkung der „freundschaftlichen“ Beziehungen zwischen Moskau und Ankara. Putin erklärte seine Bereitschaft, den „konstruktiven Dialog“ über die bilaterale, regionale und internationale Agenda fortzusetzen, wie der Kreml mitteilte.

Vereinigtes Königreich

Der britische Premierminister Rishi Sunak beglückwünschte Erdoğan ebenfalls mit den Worten: „Ich freue mich auf eine weiterhin enge Zusammenarbeit zwischen unseren Ländern.“

Vereinte Nationen

„Der Generalsekretär beglückwünscht Präsident Recep Tayyip Erdoğan zu seiner Wiederwahl als Präsident der Republik Türkiye. Er freut sich darauf, die Zusammenarbeit zwischen Türkiye und den Vereinten Nationen weiter zu stärken“, sagte ein Sprecher des UN-Generalsekretärs Antonio Guterres in einer Erklärung.

Deutschland

Bundeskanzler Scholz zur Wiederwahl Erdoğans: „Deutschland und die Türkei sind enge Partner und Alliierte - auch gesellschaftlich und wirtschaftlich sind wir stark miteinander verbunden. Gratulation an Präsident Erdoğan zur Wiederwahl.“

Ungarn

Der ungarische Premierminister Viktor Orban lobte den „unbestreitbaren Wahlsieg“ Erdoğans. Die ungarische Staatspräsidentin Katalin Novak sagte, sie freue sich auf die Zusammenarbeit zur Stärkung der bilateralen Partnerschaft. „Die Stabilität von Türkiye ist für Europa von entscheidender Bedeutung und sie kann eine wichtige Rolle bei der Erreichung des Friedens in der Ukraine spielen“, fügte sie auf Twitter hinzu.