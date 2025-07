Freitag, 2. Juni 2023

Moskau gibt an, den ukrainischen Versuch, die südwestliche Grenze zu durchdringen, verhindert zu haben. Russland soll dabei Kiew mit Raketenangriffen bombardiert haben, wobei drei Menschen, darunter ein Kind, getötet worden seien.

Die ukrainische Hauptstadt war im vergangenen Monat mehreren nächtlichen Luftangriffen ausgesetzt.

Während Kiew seine Luftverteidigung gegen eine neue Salve russischer Raketen einsetzt, gibt Moskau bekannt, dass es einen Versuch ukrainischer Truppen abgewehrt habe, gegen 3:00 Uhr morgens (01:00 MEZ) in die südwestliche Region Belgorod einzudringen.

„Insgesamt waren etwa 70 Kämpfer, fünf Panzer, vier gepanzerte Fahrzeuge, sieben Pick-up-Trucks und ein Kamaz-Lkw an dem Angriff beteiligt“, sagt das russische Verteidigungsministerium am Abend und berichtet von mindestens drei versuchten Grenzübertritten.

Es wird angegeben, die Luftwaffe und Artillerie eingesetzt zu haben, um die Angriffe abzuwehren und mehr als 50 ukrainische Kämpfer getötet zu haben.

11:16 Uhr MEZ – Kiews Verteidigung durchkreuzt Russlands sechsten Luftangriff in sechs Tagen gegen die ukrainische Hauptstadt

Die ukrainischen Luftverteidigungssysteme hätten mehr als 30 russische Marschflugkörper und Drohnen beim sechsten Luftangriff Moskaus auf Kiew innerhalb von sechs Tagen abgeschossen, sagen örtliche Beamte.

Die ukrainische Hauptstadt sei gleichzeitig aus verschiedenen Richtungen von Shahed-Drohnen aus dem Iran und Marschflugkörpern aus der Kaspischen Region angegriffen worden, schreibt der hochrangige Kiewer Beamte Serhii Popko auf Telegram.

Ein 68-jähriger Mann und ein 11-jähriges Kind seien bei dem Angriff verletzt worden, während private Häuser, Nebengebäude und Autos durch herabfallende Trümmer beschädigt worden seien, so die Generalstaatsanwaltschaft der Ukraine.

Eine Serie von Angriffen auf die Hauptstadt belastet die Bewohner und stellt die Stärke der Luftverteidigung der Ukraine auf die Probe, während Kiewer Beamte eine bevorstehende Gegenoffensive planen, um die Streitkräfte des Kremls 15 Monate nach deren groß angelegter Offensive zurückzudrängen. Kiew war im vergangenen Monat an 17 Tagen Ziel von Drohnen- und Raketenangriffen, einschließlich Angriffen am Tag.

Die ukrainischen Luftverteidigungssysteme hätten alle 15 Marschflugkörper und 21 Angriffsdrohnen abgefangen, erklärte Valerii Zaluzhnyi, der Generalstabschef der Ukraine.

11:05 Uhr MEZ – Blinken sagt an Russland gerichtet, dass nur eine starke Ukraine Frieden bringen kann

Der höchste Diplomat der USA besteht darauf, dass eine starke Ukraine, die ihre eigenen Gebiete kontrolliert, eine Voraussetzung für Gespräche mit Russland sei. Er warnt vor einem „Potemkin“-Frieden oder einem gefälschten Frieden durch einen Waffenstillstand.

Außenminister Antony Blinken erklärt in seiner Rede in Finnland, der von Präsident Putin entfachte Krieg sei eine „Fallstudie des Scheiterns“. Finnland hat nach Russlands Angriff auf die Ukraine seine historische Zurückhaltung abgelegt und ist der NATO beigetreten.

„Wenn man sich Präsident Putins langfristige strategische Ziele und Absichten anschaut, bestehen keine Zweifel: Russland steht heute deutlich schlechter da als vor der groß angelegten Invasion“, sagte Blinken im Rathaus von Helsinki vor einer Bühne mit US-Flaggen.

„Während Putin beabsichtigt hat, Stärke zu zeigen, hat er Schwäche enthüllt. Wo er spalten wollte, hat er geeint“, fügt er hinzu.

Blinken hatte zuvor in dieser Woche Schweden besucht, um die Bemühungen des nordischen Landes um den NATO-Beitritt zu unterstützen.

11:03 Uhr MEZ – Japan: Sanktionen gegen Russland müssen aufrechterhalten werden

Bis Russland seine Aggression in der Ukraine beendet, müssten Japan und gleichgesinnte Länder vereint bleiben und die Sanktionen gegen Russland aufrechterhalten, sagte Japans Außenminister Yoshimasa Hayashi.

Er hoffe, dass die Sanktionen Russland dazu ermutigen würden, „seine Aggression so bald wie möglich zu beenden, damit wir die Phase erreichen können, in der wir den Dialog und Friedensgespräche nutzen können“.

Die Staats- und Regierungschefs der G7 trafen sich letzten Monat in der Stadt Hiroshima und bekräftigten ihr Bekenntnis zu Sanktionen gegen Russland. Sie versprachen, Maßnahmen zu ergreifen, die das Umgehen der Sanktionen verhindern würden.

Die G7-Länder gaben bekannt, sie würden den Export von Industriemaschinen, Werkzeugen und Technologien, die für Russlands Kriegsanstrengungen nützlich sein könnten, einzuschränken. Auch würden sie den Handel mit Metallen und Diamanten begrenzen, um die Einnahmen des Landes zu beschränken.

09:51 Uhr MEZ - Zwei Tote bei Beschuss in russischer Grenzregion nahe der Ukraine

Zwei Zivilisten seien bei einem Beschuss in der russischen Region Belgorod an der Grenze zur Ukraine gestorben; die Region erlebe in letzter Zeit verstärkte Angriffe und Grenzverletzungen, sagt der regionale Gouverneur.

„Geschosssplitter trafen vorbeifahrende Autos. Zwei Frauen, die in einem davon unterwegs waren, starben sofort an ihren Verletzungen“, sagt Gouverneur Vyacheslav Gladkov und fügt hinzu, dass ukrainische Streitkräfte auf eine Straße im Dorf Maslova Pristan im Bezirk Shebekino geschossen hätten.

07:33 MEZ - Zwei Langstrecken-Drohnen treffen in der Nacht westrussische Städte

Zwei Langstrecken-Drohnen griffen in der vergangenen Nacht die Kraftstoff- und Energieinfrastruktur in der westrussischen Region Smolensk an, jedoch seien keine Verletzungen oder Brände gemeldet worden, so der amtierende Gouverneur der Region.

Er sagt, die Angriffe hätten die Städte Divasy und Peresna nahe der Hauptstadt Smolensk getroffen, etwa 270 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt, nennt jedoch nicht die Verantwortlichen.

Der Vorfall ereignete sich einen Tag, nachdem der Gouverneur der russischen Region Belgorod sagte, dass die ukrainischen Streitkräfte die Grenzstadt Shebekino beschossen hätten. Durch den Beschuss sei ein Wohnheim in Brand geraten und ein Verwaltungsgebäude beschädigt worden. Die Ukraine bestreitet indes, für Angriffe innerhalb russischen Territoriums verantwortlich zu sein.

22:52 Uhr MEZ - Schweizer Parlamentsmitglieder lehnen Waffenlieferung an die Ukraine ab

Das Schweizer Unterhaus des Parlaments hat gegen einen Vorschlag gestimmt, der speziell die Genehmigung der Übertragung von in der Schweiz hergestellten Waffen an die Ukraine ermöglicht hätte.

Die Abstimmung im Parlament erfolgte, als der Schweizer Präsident Alain Berset den ukrainischen Präsidenten Selenskyj auf dem Gipfeltreffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft in Moldawien traf, wo das Thema des Exports von Kriegsmaterial diskutiert wurde.

Der Nationalrat in Bern stimmte mit 98 zu 75 Stimmen gegen eine von einem Ausschuss vorgelegte parlamentarische Initiative.

22:00 Uhr MEZ - Brasilien bleibt im Russland-Ukraine-Konflikt neutral

Der brasilianische Präsident Luiz Inacio Lula da Silva hat erklärt, dass Brasilien im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine neutral bleiben werde.

„Es wird nichts passieren, solange Ukraine und Russland nicht die Entscheidung treffen, dass sie Frieden wollen“, sagt Lula nach einem Treffen mit dem finnischen Präsidenten Sauli Niinisto.

„Daher gehört Brasilien zu einer Gruppe von Ländern, die neutral bleiben wollen, um die Möglichkeit eines Kriegsendes zu schaffen“, sagte Lula im Itamaraty-Palast in Brasilia.

22:00 Uhr MEZ - Verzögerung von Getreideexporten der Ukraine eine „ernste Situation“

Das Büro des UN-Generalsekretärs äußert seine Besorgnis über eine Verzögerung der Getreideexporte der Ukraine über das Schwarze Meer und geht dabei auf die „Gefahr von Lebensmittelinflation“ ein, da Russland eine bessere Behandlung seiner eigenen landwirtschaftlichen Produkte verlangt.

Das entscheidende Abkommen, das der ukrainischen Getreideindustrie ermöglicht, trotz der Invasion den weltweiten Markt zu erreichen - unterzeichnet im Juli 2022 von Russland, der Ukraine, Türkiye und den Vereinten Nationen - wurde im Mai erneut verlängert, jedoch nur für zwei Monate bis zum 17. Juli.

Moskau verlangt Garantien für ein weiteres Abkommen über seine eigenen Exporte, insbesondere von Düngemittelkomponenten.

„Wir sind besorgt über die kontinuierliche Verzögerung der Umsetzung der Schwarzmeer-Initiative, insbesondere in den Monaten April und Mai“, sagt UN-Generalsekretär António Guterres‘ Sprecher Stéphane Dujarric.

„Im Mai haben 33 Schiffe ukrainische Häfen verlassen, die Hälfte im Vergleich zum April. Nur drei davon verließen den Hafen von Yuzhny/Piwdenne, einem der drei ukrainischen Häfen, die von der Initiative erfasst werden“, fügt er hinzu.

21:30 Uhr MEZ - USA reagiert auf Russlands Rückzug aus dem New-START-Vertrag

Nachdem Russland zu Beginn dieses Jahres aus dem letzten verbliebenen Waffen-Abkommen zwischen den Atommächten ausgestiegen ist, hat die USA angekündigt, sie werde Vergeltungsmaßnahmen ergreifen.

Die Maßnahmen würden die Entscheidung vom Dienstag umfassen, Russland kein halbjährliches Datenupdate bereitzustellen, das Datenbanken über Einrichtungen und Kernstreitkräfte enthält, die dem New-START-Vertrag unterliegen, erklärt das Außenministerium in einer Stellungnahme.

Die Entscheidung erfolgte, nachdem Russland bestätigt hat, dass es „seiner Verpflichtung, am 30. März 2023 sein halbjährliches Datenupdate bereitzustellen, nicht nachkommen würde.“ Die Datenbanken sollten zweimal im Jahr ausgetauscht werden, einmal im März und erneut im September.

21:00 Uhr MEZ - Niederlande wollen Leopard-1-Panzer für die Ukraine von Schweizer Firma kaufen

Laut einer Meldung der niederländischen Presseagentur ANP wird die Niederlande die Schweizer Regierung um Erlaubnis bitten, Leopard-1-Kampfpanzer von einem Schweizer Unternehmen zu kaufen, um sie an die Ukraine zu liefern.

Die niederländische Regierung hatte im Februar angekündigt, mindestens 100 Leopard-1-Panzer in Zusammenarbeit mit Deutschland und Dänemark an die Ukraine zu liefern.

Das Verteidigungsministerium bestätigte, dass diese mögliche Lieferung Teil des ursprünglichen Plans sei, gab jedoch vorerst keine weiteren Details bekannt, nachdem eine entsprechende Anfrage gestellt worden war.