Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat am Samstagabend sein neues Kabinett bekannt gegeben. Unter den neuernannten Ministern ist auch der ehemalige Geheimdienstchef Hakan Fidan. Er wird den türkischen Spitzendiplomaten Mevlüt Çavuşoğlu als Außenminister ablösen. Doch wer ist Hakan Fidan? Fidan wurde im Jahre 1968 in Ankara im Stadtteil Hamamönü geboren. Er ist ein Absolvent der Heeressignal- und sprachenschule, die er größtenteils während seiner Dienstzeit bei den türkischen Streitkräften (TSK) besuchte.

Während seines NATO-Einsatzes in Übersee erwarb Fidan einen Bachelor-Abschluss in Politik- und Managementwissenschaften an der Universität Maryland in den USA. Danach wechselte er zur Bilkent-Universität in Ankara, wo er seinen Master-Studiengang im Fach Internationale Beziehungen abschloss und später auch promovierte.

Nach seinem Dienst bei den Türkischen Streitkräften (TSK) konzentrierte sich Fidan zunächst fast ausschließlich auf seine akademische Laufbahn. Er lehrte an den Universitäten Hacettepe und Bilkent in Ankara im Bereich Internationale Beziehungen.

Karriere in der Bürokratie

Fidan bekleidete wichtige Beamtenpositionen in staatlichen Einrichtungen für Außenpolitik und Sicherheit. Er war stellvertretender Unterstaatssekretär im Ministerpräsidentenamt und im Türkischen Präsidium für Internationale Kooperation und Koordination (TIKA). Fidan war außerdem Mitglied des Gouverneursrats der Internationalen Atomenergiebehörde und Sonderbeauftragter des Ministerpräsidenten.

Beim türkischen Nachrichtendienst (MIT) war er zunächst als Unterstaatssekretär tätig und seit 2010 als dessen Leiter. Präsident Erdoğan bezeichnete den 55-Jährigen einst als seinen „Geheimnisträger“.

Fidan ist verheiratet und hat drei Kinder.