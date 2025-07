Anhänger der Terrorgruppe PKK/YPG haben in Stockholm gegen den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan und Schwedens NATO-Beitrittsprozess demonstriert. Die rund 1000 PKK-Sympathisanten versammelten sich am Sonntag auf dem Norra Bantorget-Platz in der Hauptstadt Stockholm. Sie forderten die Regierung auf, das neuen Anti-Terror-Gesetzes, das am 1. Juni in Kraft trat, zu kippen.

Das schwedische Parlament „beuge“ sich dem türkischen Präsidenten, so der Vorwurf der Demonstranten. Das Gesetz sei „speziell“ auf die Unterstützer der PKK zugeschnitten. Sie forderten lautstark den Rücktritt der schwedischen Regierung.

Unter Polizeibegleitung marschierten die Anhänger der Terrorgruppe etwa dreieinhalb Stunden lang bis zum schwedischen Parlament. Die Polizei sperrte vorübergehend die Straßen entlang der Marschroute, um sicherzustellen, dass die Demonstration ungehindert fortgesetzt werden konnte.

Infolge des Ausbruchs des Ukraine-Krieges hatten sich Finnland und Schweden dazu entschlossen, der NATO beizutreten. Finnland wurde am 4. April als 31. Mitglied aufgenommen. Für den Beitritt Schwedens fehlt bislang noch die Zustimmung aus Türkiye und Ungarn.