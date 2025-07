Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat Ibrahim Kalın zum neuen Leiter des türkischen Nachrichtendienstes MIT ernannt. Das gab die Kommunikationsdirektion am Montag in einer offiziellen Erklärung bekannt. Bisher bekleidete Kalın seit 2014 das Amt des Präsidentensprechers – seit 2018 war er zudem Chefberater von Erdoğan. Er war außerdem stellvertretender Vorsitzender des Rates für Sicherheits- und Außenpolitik des türkischen Präsidenten.

Kalın promovierte in den USA an der George Washington University im Bereich Islamische Studien. Der 51-Jährige gehörte zu den Gründern der SETA-Stiftung (Stiftung für politische, wirtschaftliche und soziale Forschung). Die Denkfabrik hat ihren Sitz in Ankara. Kalın ist verheiratet und hat drei Kinder.