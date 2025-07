Für İlkay Gündoğan und Hakan Çalhanoğlu ist das Champions-League-Finale in Istanbul mehr als nur ein Fußballspiel. Die beiden Deutschtürken sind wichtige Leistungsträger bei Manchester City und Inter Mailand, die am Samstag (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) im Atatürk-Olympiastadion um den begehrtesten Pokal im europäischen Vereinsfußball kämpfen. Für beide Spieler wird es der erste Titel in der Königsklasse sein - und für die türkische Fußballgemeinschaft ein historischer Moment.

„Ich glaube, ich muss Dir nicht sagen, was es bedeuten würde, dann dort als Kapitän die Trophäe in den Händen zu halten“, sagte Gündoğan im ZDF-Interview mit seinem früheren Nationalmannschafts-Kollegen Per Mertesacker. Der 32-Jährige Fußballspieler, der in Gelsenkirchen geboren wurde und dessen Eltern aus Türkiye stammen, freut sich auf die Unterstützung seiner Familie und vieler Freunde in Istanbul. „Es ist für mich ein Privileg, das Finale dort spielen zu dürfen.

Gündoğan steht bereits zum dritten Mal im Finale der Champions League. Doch bislang ging er immer leer aus. 2013 verlor er mit Borussia Dortmund gegen Bayern München, 2021 mit Manchester City gegen Chelsea. „Aller guten Dinge sind drei, sagt man immer“, so Gündoğan, der trotz aller emotionalen Begleitumstände in Istanbul cool bleiben will: „Finals sind Finals, da spielen Emotionen und Nerven immer eine gewisse Rolle. Man darf einfach nicht überdrehen, man muss die Ruhe bewahren und alles, was drumherum passiert, bestmöglich ausschalten.“

Gündoğan oder Çalhanoğlu - Ein Duell der Maestros

Sein Kontrahent Çalhanoğlu ist beim Traditionsverein Inter Mailand ebenfalls Mittelfeldspieler und auch einer der Leistungsträger seiner Mannschaft. Der 28-Jährige Fußballprofi wurde in Mannheim geboren und spielte früher auch für Hamburg und Leverkusen. Im Gegensatz zu Gündoğan läuft Çalhanoğlu für die türkische Nationalmannschaft auf. Das Finale in Istanbul bezeichnete er als „magisch“ und „Traum“. Er sei überglücklich und sehr stolz, am Samstag in seinem Heimatland auf dem Rasen zu stehen. „Das wird ein gutes Spiel für uns. Es ist eine besondere Ehre für uns, nach Jahren (zuletzt 2010) wieder im Finale zu stehen“, so Çalhanoğlu.

Çalhanoğlu und Gündoğan können nun beide als erste Deutschtürken die Champions League gewinnen. Bisher standen vier türkische Fußballspieler im Finale der Königsklasse, doch keiner von ihnen konnte den Titel erringen. Arda Turan (2014 mit Atlético Madrid), Nuri Şahin (2013 mit Borussia Dortmund), Hamit Altıntop (2010 mit Bayern München) und Yıldıray Baştürk (2002 mit Bayer Leverkusen) mussten sich jeweils geschlagen geben.

Das Finale ist auch das zweite englisch-italienische Duell in Istanbul in der Geschichte der Champions League. Im Jahr 2005 standen sich Liverpool und Milan im gleichen Stadion gegenüber. Damals gelang Liverpool nach einem 0:3-Pausenrückstand ein sensationelles 3:3 und der Sieg im Elfmeterschießen. Diesmal hofft Manchester City auf seinen ersten Titel in der Königsklasse, während Inter Mailand nach 2010 zum zweiten Mal triumphieren will.