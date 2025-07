In der kommenden Fußballsaison nehmen mit Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş und Adana Demirspor vier türkische Fußballvereine an den Qualifikationsrunden für die europäischen Wettbewerbe teil. Die drei Vereine aus Istanbul und der erfolgreiche Verein aus Adana streben die Teilnahme an der Gruppenphase der Champions League oder der Europa Conference League an.

Galatasaray hat als türkischer Meister der Saison 22/23 die Chance, sich für die prestigeträchtige Champions League zu qualifizieren. Dazu muss der Meister der Süper Lig drei Qualifikationsrunden überstehen, die zwischen Juli und August ausgetragen werden. Die Auslosung der Gegner findet am 21. Juni statt.

Der Vizemeister und der Pokalsieger Fenerbahçe, der Tabellendritte Beşiktaş und der Vierte Adana Demirspor nehmen an der Europa Conference League teil. Dieser Wettbewerb soll neben der UEFA Europa League weiteren Vereinen die Möglichkeit geben, sich auf europäischer Ebene zu messen. Auch die übrigen türkischen Mannschaften müssen drei Qualifikationsrunden überstehen, um sich für die Gruppenphase zu qualifizieren.

Die Auslosungen für die weiteren Qualifikationsrunden und die Playoffs finden am 24. Juli und 7. August statt. Die Gruppenphasen der Champions League und der Europa Conference League beginnen im September 2023.