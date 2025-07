Einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA zufolge hat Nordkorea am Freitag ein Parteitreffen über die veränderte internationale Situation einberufen. Auf der mehrtägigen Versammlung, an der laut Staatsmedien auch Machthaber Kim Jong Un teilnimmt, soll es darum gehen, den diplomatischen Kurs und die Verteidigungsstrategie anzupassen. Auf der Tagung sollen des Weiteren wirtschaftliche Themen zur Sprache kommen.

Am Donnerstag hatte Nordkorea vor Reaktionen auf gemeinsame Militärübungen von südkoreanischen und US-Truppen gewarnt und vor seiner Ostküste zwei Kurzstreckenraketen abgefeuert. Pjöngjang erklärte, die Übungen hätten die militärischen Spannungen verschärft. Ende Mai war Nordkoreas sechster Versuch seit 2016 gescheitert, einen Spionagesatelliten ins All zu bringen.

Die USA verurteilten die Raketenstarts in einer gemeinsamen Erklärung mit Südkorea und Japan. Nordkorea solle den Weg der Diplomatie einschlagen, anstatt weiter zu provozieren, hieß es. Die Sicherheitsberater der drei Staaten hatten sich zuvor in Tokio getroffen. Geplant ist außerdem ein Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs in den kommenden Monaten in den USA.

Der Konflikt mit Nordkorea, das wegen seines Atomwaffenprogramms internationalen Sanktionen unterworfen ist, hat wieder deutlich an Brisanz gewonnen. Nach einer beispiellosen Serie von Raketentests im vergangenen Jahr hat das weithin isolierte Land auch in diesem Jahr wieder mehrfach atomwaffenfähige Raketen getestet.