Dienstag, 20. Juni 2023

Russische Streitkräfte haben laut ukrainischen Beamten in der vergangenen Nacht einen umfangreichen Drohnenangriff auf Kiew und andere Regionen durchgeführt. Es gibt jedoch keine unmittelbaren Berichte über Verletzte.

„Neuer massiver Luftangriff auf die Hauptstadt“, schrieb die Armeeverwaltung von Kiew am Dienstagmorgen und fügte hinzu, dass es der erste Angriff auf die Stadt seit 18 Tagen mit iranischen Shahed-Sprengdrohnen sei.

„Gemäß der üblichen Taktik bei Massen-Drohnenangriffen kamen die Drohnen in Wellen aus verschiedenen Richtungen auf die Hauptstadt zu. Der Luftalarm dauerte mehr als drei Stunden“, heißt es in einer Erklärung auf Telegram. „Fast zwei Dutzend feindliche Ziele wurden von den Kräften und Mitteln unserer Luftverteidigung im Luftraum um Kiew erkannt und zerstört.“

In der westlichen Stadt Lwiw sei die „kritische Infrastruktur“ von Drohnen getroffen worden, schrieb der Leiter der Regionalverwaltung, Maksym Kozytski, auf Telegram, ohne weitere Details zu nennen. Es seien keine Verletzungen gemeldet worden.

08:42 Uhr MEZ - Hochrangiges Treffen zwischen Deutschland und China zu Spannungen beim Handel und in der Ukraine

Am Dienstag treffen sich Bundeskanzler Olaf Scholz und der chinesische Premierminister Li Qiang in Deutschland. Die Handelsbeziehungen, die Klimakrise und der Konflikt in der Ukraine sollen auf der Tagesordnung stehen. Li Qiang befindet sich auf seiner ersten Auslandsreise seit Amtsantritt.

Es ist das siebte Mal, dass Deutschland und China bei einem Treffen hochrangige Regierungskonsultationen abhalten. Am Tag zuvor kam der chinesische Präsident Xi Jinping mit US-Außenminister Antony Blinken zusammen. Das deutet darauf hin, dass Peking bestrebt ist, sich an den Westen zu wenden und die frostigen Beziehungen zu verbessern.

08:03 Uhr MEZ – Agentur TASS: Laut pro-russischen Beamten hat die Ukraine die Stadt Nova Kachowka mit Drohnen angegriffen

Laut den örtlichen pro-russischen Behörden sollen die ukrainischen Streitkräfte am Dienstag die von Russland kontrollierte Stadt Nova Kachowka in der südlichen Region Cherson mit Drohnen angegriffen haben, wobei drei Zivilisten verletzt worden seien, berichtet die Nachrichtenagentur TASS.

Der Angriff habe am Morgen stattgefunden, so TASS, und sei von sogenannten Kamikaze-Drohnen durchgeführt worden.

Reuters konnte den Bericht nicht unabhängig verifizieren.

05:30 Uhr MEZ - Ukraine erfüllt 2 von 7 Bedingungen für Aufnahme von EU-Beitrittsverhandlungen

Laut zwei EU-Quellen soll ein Bericht in dieser Woche verkünden, dass die Ukraine zwei von sieben Bedingungen erfüllt habe, um die EU-Beitrittsverhandlungen zu starten. Die Exekutive der EU wird demnach trotz des Konflikts, der durch Russlands Militäroperation ausgelöst wurde, die Fortschritte hervorheben.

Als symbolträchtige Maßnahme gewährte die EU der Ukraine vor einem Jahr offiziell den Status eines Beitrittskandidaten. Dies geschah vier Monate nachdem Russland, der frühere sowjetische Vormachtstaat Kiews, das Land angegriffen hatte, als es Bestrebungen zur Integration mit dem Westen verfolgte.

Die EU stellte jedoch sieben Bedingungen - darunter Justizreform und die Eindämmung der weit verbreiteten Korruption - für den Beginn von Beitrittsverhandlungen auf. Die Ukraine hat Gespräche für dieses Jahr gefordert.

Der Bericht der Europäischen Kommission ist ein Meilenstein in diesem Prozess, auf den die Unterstützer der Ukraine hoffen, die sich einen schnellen EU-Beitritt wünschen. Im Dezember könnten die 27 Mitgliedsländer der EU eine Entscheidung treffen, um die Verhandlungen mit Kiew zu beginnen.

03:39 Uhr MEZ - Explosionen erschüttern die Stadt Lwiw in der westlichen Ukraine

Russland hat in der vergangenen Nacht einen Luftangriff auf die Stadt Lwiw in der westlichen Ukraine gestartet, wie der Bürgermeister von Lwiw, Andriy Sadovyi, am Dienstagmorgen über die Messenger-App Telegram berichtet. Die Stadt und die umliegende Region seien von Explosionen erschüttert worden.

Es war zunächst unklar, ob die Explosionen auf die Verteidigungssysteme der Ukraine zurückzuführen waren, die den Angriff abwehrten, oder ob Ziele getroffen wurden.

02:22 Uhr MEZ - Ukraine: Ungarn ignoriert Anfragen zur Kontaktaufnahme mit aus Russland überstellten Kriegsgefangenen

Die Ukraine hat erklärt, dass Ungarn Anfragen zur Kontaktaufnahme mit Kriegsgefangenen ignoriert habe, die angeblich heimlich von Russland überstellt wurden. Dabei wirft die Ukraine dem ungarischen Premierminister Viktor Orban vor, „eigeninteressiert“ zu sein.

Ungarn, das unter der Führung von Orban starke politische und wirtschaftliche Bindungen zu Russland aufgebaut hat und diese trotz der russischen Offensive in der Ukraine vor 16 Monaten nicht abgebrochen hat, hatte am 9. Juni bekanntgegeben, eine Gruppe aus 11 ukrainischen Kriegsgefangenen aus Russland erhalten zu haben.

„Alle Versuche der ukrainischen Diplomaten in den letzten Tagen, direkten Kontakt mit ukrainischen Bürgern herzustellen, sind gescheitert“, schrieb Oleg Nikolenko, Sprecher des ukrainischen Außenministeriums, auf seiner Facebook-Seite.

Das ungarische Außenministerium hat noch nicht auf Anfragen von Reuters reagiert.

Ungarische und internationale Medien zitierten Orbans Stabschef Gergely Gulyas mit den Worten, dass die Soldaten „freiwillig“ nach Ungarn gekommen seien und Kiew nach ihrer Überstellung informiert worden sei.

01:52 Uhr MEZ - EU bereitet Unterstützung für die Ukraine in Höhe von 50 Milliarden Euro vor

Die Europäische Union sei bereit, ein Hilfspaket in Höhe von etwa 50 Milliarden Euro (54,60 Milliarden US-Dollar) zur Unterstützung der Ukraine vorzuschlagen, berichtet Bloomberg News unter Berufung auf diplomatische Kreise.

00:25 Uhr MEZ - Blinken fordert von China Wachsamkeit gegenüber Unternehmen, die Russland mit Technologie versorgen

US-Außenminister Antony Blinken hat erklärt, er habe die chinesische Regierung gebeten, wachsam gegenüber privaten Unternehmen zu sein, die Russland Technologie liefern könnten, die gegen die Ukraine eingesetzt werden könnte. Allerdings habe er keine Beweise dafür gesehen, dass China Moskau mit tödlicher Unterstützung versorge.

„Worüber wir jedoch anhaltende Bedenken haben, sind chinesische Firmen, Unternehmen, die Technologie bereitstellen könnten, die Russland nutzen könnte, um seine Aggression in der Ukraine voranzutreiben. Wir haben die chinesische Regierung gebeten, sehr wachsam zu sein“, sagte Blinken gegenüber Reportern.

Blinken äußerte sich während eines seltenen Besuchs in Peking, bei dem sich China und die Vereinigten Staaten darauf einigten, ihre intensive Rivalität zu stabilisieren, um einen Konflikt zu vermeiden. Der Besuch brachte jedoch keinen wesentlichen Durchbruch.