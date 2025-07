Die türkische U-19-Basketball-Nationalmannschaft der Männer hat bei der FIBA-WM in Ungarn den dritten Platz belegt. Beim Spiel um Platz drei am Sonntag im ungarischen Debrecen bezwangen die Türken die USA mit 84:70. Die USA sind mit acht Meistertiteln die erfolgreichste Mannschaft des Turniers.

Türkiye gewann damit zum zweiten Mal Bronze bei dem Turnier. 2015 hatte die türkische U-19-Basketball-Nationalmannschaft erstmals den dritten Platz erreicht.

Der türkische Jugend- und Sportminister Osman Aşkın Bak gratulierte der Mannschaft aus Türkiye.„Ich hoffe, dass der Erfolg (...) anhält. Sie haben uns damit Hoffnung für die Zukunft gegeben.“

Die türkische Mannschaft konnte bereits im ersten Viertel gut ins Spiel finden und ging mit einer 39:33-Führung in die Halbzeitpause. Sie konnte den Vorsprung auch in der zweiten Halbzeit halten und gewann das Spiel am Ende mit 84:70.

Der effektivste Spieler der Türken war Tan Yıldızoğlu mit 20 Punkten und 8 Assists, gefolgt von Berke Büyüktuncel mit 19 Punkten und 5 Assists.

Auf Seiten der USA konnten die 15 Punkte von Dylan Harper und 12 Punkte von Cody Williams die Niederlage nicht verhindern.