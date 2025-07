Im Zuge des Normalisierungsprozesses haben Türkiye und Ägypten wieder offiziell Botschafter ernannt. In einer gemeinsamen Erklärung am Dienstag verkündeten die Republik Türkiye und die Arabische Republik Ägypten, dass die diplomatischen Beziehungen zwischen den beiden Ländern auf Botschaftsebene angehoben wurden. Salih Mutlu Şen wird neuer Botschafter von Türkiye in Kairo, während Ägypten Amr Elhamamy zum Botschafter in Ankara ernannt hat.

Die Ernennung der Botschafter markiert einen bedeutsamen Schritt zur Normalisierung der bilateralen Beziehungen zwischen Türkiye und Ägypten. Beide Länder betonen, dass dieser Schritt im Interesse beider Völker liege. Wie sich diese Entwicklung auf die politischen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden Ländern langfristig auswirken wird, ist noch unklar. Die Aufwertung der diplomatischen Beziehungen auf Botschaftsebene könnte zu einer verstärkten Zusammenarbeit in mehreren Bereichen wie Handel, Tourismus und Sicherheit führen.

Seit dem Militärputsch in Ägypten im Jahr 2013, bei dem der damalige Präsident Mohammed Morsi gestürzt wurde, waren die diplomatischen Beziehungen zwischen der Türkei und Ägypten auf der Ebene von Geschäftsträgern gehalten worden.

Im Februar dieses Jahres besuchte der ägyptische Außenminister Sameh Shoukry Türkiye als Zeichen der Solidarität nach den verheerenden Erdbeben. Als Reaktion darauf reiste der damalige türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu nach Kairo. Es war der erste Besuch eines türkischen Außenministers in Ägypten seit elf Jahren.