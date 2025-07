Real Madrid hat sich mit Arda Güler eines der begehrtesten Talente im europäischen Fußball gesichert. Der 18-jährige offensive Mittelfeldspieler wechselt für eine Ablösesumme von 20 Millionen Euro und möglichen Bonuszahlungen von bis zu 10 Millionen Euro vom türkischen Spitzenklub Fenerbahçe Istanbul zum spanischen Topverein. Das gaben beide Vereine am Donnerstag bekannt. Fenerbahçe soll zudem bei einem künftigen Wechsel des jungen Talents mit 20 Prozent an der Ablösesumme beteiligt werden.

Güler soll bei Real Madrid einen Sechsjahresvertrag unterschreiben. Er wird voraussichtlich in den nächsten Tagen nach Madrid reisen, um den Medizincheck zu absolvieren und seinen Vertrag zu unterzeichnen. Danach soll er dem neuen Trainer Carlo Ancelotti zur Verfügung stehen.

Güler konnte bei Fenerbahçe gleich überzeugen

Güler spielt seit 2021 in der A-Mannschaft von Fenerbahçe. In der vergangenen Saison erzielte er in 35 Spielen sechs Tore und gab sieben Vorlagen. Er half seinem Team, den zweiten Platz in der türkischen Liga zu erreichen und den türkischen Pokal zu gewinnen.

Der 18-Jährige gilt jetzt schon als eines der größten Talente des türkischen Fußballs. Er ist technisch versiert, dribbelstark und torgefährlich. Er kann sowohl auf dem Flügel als auch im Zentrum spielen. Er hat bereits mehrere Einsätze für die türkische U21-Nationalmannschaft absolviert. Zuletzt kam er auch für die A-Nationalmannschaft zum Einsatz, wo er unter Stefan Kuntz gegen Wales gleich einen sehenswerten Treffer von der Strafraumgrenze erzielte.

Real sticht Barcelona bei Güler-Transfer aus

Der Wechsel von Güler zu Real Madrid hat in Spanien große Aufmerksamkeit erregt. Die Sportpresse lobte Real Madrid dafür, den „türkischen Messi“ dem Erzrivalen FC Barcelona abgeluchst zu haben. Auch andere namhafte Vereine wie Sevilla, RB Leipzig und Milan sollen Güler auf dem Zettel gehabt haben.

Mit Güler präsentiert Real Madrid seinen ersten Neuzugang für die kommende Saison. Der Verein will nach einer Saison ohne große Erfolge wieder um die spanische Meisterschaft und die Champions League spielen.