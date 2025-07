Tag 503 im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine.

Dienstag, 11. Juli 2023

06:53 MEZ — Die NATO will der Ukraine nach Angaben des Weißen Hauses einen Weg für einen möglichen Beitritt in das Verteidigungsbündnis aufzeigen.

Es werde ein „Reformweg für die Ukraine“ ausgearbeitet, sagte der nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, Jake Sullivan, in der litauischen Hauptstadt Vilnius. Er könne jedoch keinen Zeitplan nennen.

Einen sofortigen Beitritt der Ukraine zur NATO schließt Sullivan aus. Dies würde die Allianz "in einen Krieg mit Russland" hineinziehen.

08:42 MEZ — Russland: USA zeigt kein Interesse an Diplomatie

Indem die US-Regierung plane, der Ukraine mehr Waffen zu liefern, mache sie deutlich, dass sie nicht an Diplomatie interessiert sei, sagte der russische Diplomat, Konstantin Gawrilow, der staatlichen russischen Nachrichtenagentur RIA zufolge.

Europa müsste nach russischer Darstellung als erster mit „katastrophalen Folgen“ rechnen, wenn der Krieg in der Ukraine eskalieren sollte. Die USA trieben eine solche Eskalation voran, sagte Gawrilow.

07:46 MEZ — Hafen in Odessa im Visier russischer Drohnen

Die Ukraine teilte mit, dass russische Angriffsdrohnen in der vergangenen Nacht Getreideanlagen in einem südlichen Hafen der Region Odessa angegriffen haben. In diesem Hafen sollen sich drei wichtige Seeterminals für ein auslaufendes Exportabkommen zwischen Moskau und Kiew befinden.

,,Die Luftverteidigungskräfte haben es verhindert, dass der Plan des Feindes, das Getreideterminal eines der Häfen von Odessa anzugreifen, in die Tat umgesetzt wurde”, sagte der Gouverneur der Region, Oleg Kiper. Das Militär hat nach eigenen Angaben insgesamt 26 russische Angriffsdrohnen bei dem jüngsten Sperrfeuer abgeschossen.

07:26 MEZ — Stoltenberg: NATO will auf MAP verzichten

Als Zugeständnis an Kiew will die NATO auf den formellen Aktionsplan für die Mitgliedschaft (MAP) verzichten, betonte Stoltenberg kurz vor Beginn des Gipfels am Dienstag.

„Die Ukraine ist weit gekommen, seit wir 2008 die Entscheidung getroffen haben, dass der nächste Schritt ein Mitgliedschaftsaktionsplan sein würde“, sagte Stoltenberg. Die Ukraine stehe der NATO viel näher, so der NATO-Chef. „Daher glaube ich, dass es an der Zeit ist, dies in den NATO-Entscheidungen widerzuspiegeln“, sagte er.

04:25 MEZ — Russland hat Kiew mit Drohnen angegriffen

Kurz vor Beginn des NATO-Gipfels hat Russland ukrainischen Angaben zufolge in der Nacht Kiew mit Drohnen angegriffen.

,,Das ist der zweite Luftangriff auf Kiew in diesem Monat”, teilte Serhiy Popko, Leiter der Militärverwaltung von Kiew, im Onlinedienst Telegram mit.

Nach vorläufigen Informationen seien bei dem Angriff mit Drohnen iranischer Bauart keine Schäden entstanden, sagte Popko. Alle entdeckten Luftziele in Richtung Kiew seien zerstört worden.

01:50 MEZ — Russland verurteilt Solidarität der NATO mit Ukraine

Russland zeigt sich verärgert über die auf dem NATO-Gipfel erwartete Solidarität mit der Ukraine.

,,Es wird alles getan, um die öffentliche Meinung vor Ort auf die Zustimmung zu antirussischen Entscheidungen vorzubereiten, die in den kommenden Tagen in Vilnius getroffen werden.” , schrieb der russische Botschafter in den USA, Anatoli Antonow, auf dem Telegram-Kanal der Vertretung in Washington.

Die USA trieben die NATO mit den erwarteten Beschlüssen in eine ,,äußerst ungünstige” Konfrontation mit Moskau.

00:18 MEZ — Biden führt Einzelgespräch mit Selenskyj

US-Präsident Joe Biden wird beim Nato-Gipfel in Vilnius zu einem bilateralen Treffen mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj zusammenkommen.

Die beiden hatten am Montag darüber gesprochen, wie die Meinungsverschiedenheiten innerhalb der NATO über den ukrainischen Beitritt überwunden werden können.

23:25 MEZ — NATO-Gipfel sucht Einigung für den Beitritt der Ukraine

Am heutigen Dienstag kommen die Staats- und Regierungschefs der NATO-Staaten im litauischen Vilnius zusammen, um über die Beitrittsperspektive der Ukraine zu entscheiden.

Im Fokus steht beim Gipfeltreffen wie erwartet der Ukraine-Krieg.

Zum ersten Mal seit Ende des Kalten Krieges will die Allianz umfangreiche Verteidigungspläne ausarbeiten, in denen die Reaktion der NATO auf einen russischen Angriff detailliert beschrieben wird.

Nach Angaben von Diplomaten verringern sich innerhalb der NATO die Meinungsverschiedenheiten über die Beitrittsperspektive der Ukraine. Die NATO-Mitglieder seien sich einig, dass die Ukraine während des Krieges mit Russland nicht aufgenommen werden soll. Sie sollen jedoch unterschiedliche Meinungen darüber haben, wie schnell dies nach dem Krieg geschehen könnte und unter welchen Bedingungen.

„Wir arbeiten noch an der Formulierung…aber wir verstehen bereits, dass die Ukraine dem Bündnis beitreten wird.“, sagte Selenskyj auf Twitter.