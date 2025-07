Sicherheitskreisen zufolge hat der türkische Geheimdienst MIT im Nordirak Edip Temiz mit dem Decknamen Cesur Azad neutralisiert. Der hochrangige PKK-Terrorist war Mitglied der Spezialeinheit Kandil. Temiz war seit etwa 20 Jahren Mitglied des sogenannten Militärrats. Er soll die für die Organisation wichtigen Zagros-Waffen entwickelt haben.

Seine ideologische, militärische und technische Ausbildung erhielt er in der Spezialeinheit der Organisation. Temiz war verantwortlich für die Ausbildung im Bereich Waffen- und Munitionsentwicklung in allen Teilen des Irak. Darüber hinaus war er in der Funktion eines Koordinators für die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten der Organisation im Bereich der Entwicklung von technischer und taktischer Ausrüstung tätig.

Der türkische Geheimdienst verfolgte Temiz über das von ihm eingerichtete lokale Geheimdienstnetzwerk. In diesem Zusammenhang wurde bekannt, dass die Mitglieder der Organisation durch ihre Agenten vor Ort tätig waren.

Der Geheimdienst erhielt regelmäßig Informationen über Temiz. Zur Vermeidung von Enttarnungen wechselte der MIT häufig seine Teams in der Region. In diesem Zusammenhang wurden auch sogenannte „nachrichtendienstliche Netzwerke" eingesetzt, die sich untereinander nicht kannten. Auf diese Weise konnten die Aktivitäten des Terroristen Schritt für Schritt verfolgt werden.

Das Eingreifen des Nachrichtendienstes im entscheidenden Moment stellte einen schweren Schlag gegen die technischen und infrastrukturellen Aktivitäten der Organisation dar.

Die Terrororganisation PKK verübt seit mehr als 40 Jahren Anschläge in Türkiye und auf türkische Bürger. Sie wird dort für den Tod von mehr als 40.000 Menschen verantwortlich gemacht, darunter Frauen und Kinder. Auch die USA und die EU stufen sie als Terrororganisation ein.