Statistik: Rund sechs Krankenhausbetten auf tausend Einwohner

Im Jahr 2017 haben gut 497.000 Klinikbetten in 1942 Krankenhäusern bereitgestanden. So gab es 145 Krankenhäuser weniger als noch im Jahr 2007. Die Zahl der Beschäftigten in der Branche stieg jedoch weiter an.