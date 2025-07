Die türkische Volleyballnationalmannschaft der Frauen hat zum ersten Mal in ihrer Geschichte die FIVB Nations League gewonnen. Die türkischen Volleyballerinnen gewannen das Endspiel gegen China am Sonntag in Arlington im US-Bundesstaat Texas mit 3:1. Die Sätze endeten mit 25:22, 22:25, 25:19 und 25:16.

Zuvor hatte die türkische Nationalmannschaft im Halbfinalspiel der Nations League die USA besiegt. Sie konnte sich mit einem 3:1-Sieg gegen den Gastgeber des Turniers durchsetzen.