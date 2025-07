Türkiye und Saudi-Arabien haben eine Reihe von Abkommen in den Bereichen Investitionen, Verteidigung, Energie und Kommunikation unterzeichnet. Das Delegationstreffen unter Leitung des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan und des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman fand am Montag in Dschidda statt. Vor der Unterzeichnung der Abkommen hatten beide Staatsoberhäupter hinter verschlossenen Türen im Königspalast Al Salam Gespräche geführt.

Der türkische Präsident startete am Montag seine Reise in die Golfregion. Nach dem Besuch in Saudi Arabien sollen Treffen in Katar und den Vereinigten Arabischen Emirate stattfinden. Die Beziehungen zu den Staaten der Golfregion sollen weiter vertieft werden, wie Erdoğan vor seiner Abreise aus Istanbul betonte. Das Handelsvolumen zwischen Türkiye und den drei Golfstaaten sei in den vergangenen 20 Jahren von 1,6 Milliarden auf 22 Milliarden Dollar angestiegen.