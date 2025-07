Türkiye und Katar wollen ihre bilateralen Beziehungen ausbauen. Konkret geht es um die Bereiche Politik, Diplomatie, Wirtschaft und Handel, wie aus einer am Dienstag veröffentlichten gemeinsamen Erklärung hervorgeht. Die Abkommen wurden von den Außenministern der beiden Staaten unterzeichnet.

Die Beziehungen hätten seit ihrer Aufnahme vor 50 Jahren eine qualitative Entwicklung erfahren bis hin zur strategischen Partnerschaft, heißt es in der Erklärung weiter. Die „tief verwurzelte“ historische Verbundenheit beruhe auf politischen und sozialen Fundamenten.

Die Zusammenarbeit zwischen Türkiye und Katar sei auf allen Ebenen fruchtbar, so der Bericht. In den meisten regionalen und internationalen Fragen verfolge man gemeinsame Ziele. Auch die wirtschaftliche und handelspolitische Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern sei in den letzten Jahren stetig gewachsen.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan befindet sich derzeit auf Staatsbesuch in dem Golfstaat. Zuvor hatte er Saudi-Arabien besucht. Als nächstes ist ein Besuch in den Vereinigten Arabischen Emiraten geplant.