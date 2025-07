Die bilateralen Beziehungen zwischen Türkiye und den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) haben sich in den vergangenen zwei Jahren stetig verbessert. Grund dafür sind vor allem neue Handels- und Wirtschaftskooperationen. Türkiye gehört mittlerweile zu den zehn wichtigsten Handelspartnern des Golfstaates. Im Rahmen seiner Golfreise will der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan am Mittwoch auch die VAE besuchen.

Die beiden Länder haben insbesondere nach der Covid-19-Pandemie einen regen diplomatischen Verkehr erlebt. Dieser Prozess begann im August 2021 mit dem Besuch des nationalen Sicherheitsberaters der VAE, Scheich Tahnoun bin Zayed Al Nahyan. Im November 2021 folgte ein offizieller Türkiye-Besuch von Präsident Scheich Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Im Gegenzug führte Erdoğan im Februar 2022 Gespräche in Abu Dhabi. Im März dieses Jahres führten Erdoğan und Mohamed bin Zayed eine Videokonferenz. Danach folgte ein weiterer Besuch des Präsidenten der VAE. Im Mittelpunkt stand die Wirtschaftspartnerschaft.

Am 22. Juni reisten der türkische Vizepräsident Cevdet Yılmaz und Finanzminister Mehmet Şimşek nach Abu Dhabi, wo sie auch mit Präsident Scheich Mohamed bin Zayed zusammenkamen.

10-Milliarden-Dollar-Fonds für Türkiye

Während des Besuchs von Mohamed bin Zayed im November 2021 unterzeichneten beiden Länder insgesamt zehn Abkommen in mehreren Bereichen, darunter auch im Finanzbereich.

Die VAE gaben im November 2021 bekannt, dass sie einen Fonds in Höhe von zehn Milliarden Dollar für Investitionen in Türkiye bereitgestellt haben. Während des Besuchs von Präsident Erdoğan in Abu Dhabi im Februar 2022 wurden zahlreiche weitere Abkommen unterzeichnet.

Im März 2021 unterzeichneten beide Seiten ein umfassendes Wirtschaftsabkommen in Abu Dhabi. Damit sollte die Grundlage für eine Steigerung des Handelsvolumens außerhalb des Ölsektors geschaffen werden. Durch das Abkommen sollen rund 25.000 neue Arbeitsplätze in den VAE und 100.000 weitere in Türkiye entstehen.

Der türkische Botschafter in Abu Dhabi, Tugay Tuncer, teilte am 10. Juni mit, dass das Handelsvolumen ohne den Öl-Handel im Jahr 2022 etwa 19 Milliarden Dollar betragen habe. Beide Länder seien bestrebt, dieses Volumen innerhalb von fünf Jahren auf 40 Milliarden Dollar zu steigern. Das Nicht-Öl-Handelsvolumen zwischen den beiden Ländern hatte 2021 bei rund 13 Mrd. Dollar gelegen.

Erdbebenhilfe

Nach den verheerenden Erdbeben am 6. Februar in Türkiye schickten auch die VAE Hilfsgüter in die Katastrophengebiete. Mohamed bin Zayed kündigte einen Tag nach den Beben Soforthilfe in Höhe von 50 Millionen Dollar an. Die Mutter des Präsidenten, Fatima bint Mubarak Al Ketbi, spendete zusätzlich 13,6 Millionen Dollar.

Die VAE schickten außerdem mehr als 900 Tonnen Lebensmittel, medizinische Hilfsgüter und Zelte sowie ein 134-köpfiges Such- und Rettungsteam. Zudem wurde ein Feldkrankenhaus mit 54 Betten und ein mobiles Krankenhaus mit 200 Betten eingerichtet.