Das Verb „twittern“ wird nach der Einschätzung von Sprachwissenschaftlern auch nach der Umbenennung des Online-Dienstes Twitter in X vermutlich nicht verschwinden. Das „etablierte und häufig genutzte Verb“ habe gute Chancen, in der Sprache erhalten zu bleiben, erklärte Lutz Kuntzsch von der Gesellschaft für deutsche Sprache in Wiesbaden am Donnerstag auf dpa-Anfrage. Der deutsche Begriff für zwitschern sei wirksamer als ein mögliches „x-en“ - was ja auch andere Bedeutungen habe.

„Außerdem geschieht es in der Sprachentwicklung ab und an, dass der eigentliche Benennungsgrund in den Hintergrund tritt oder verschwindet“, erläuterte Kuntzsch und nannte als Beispiel „googeln“ für viele Suchvorgänge.

Elon Musk will Twitter in „App für alles“ umwandeln

Twitter-Käufer Elon Musk ist dabei, den Online-Dienst umzubenennen. Der offizielle Account der Social-Media-Plattform lautet seit Mittwoch @X. Auch das App-Symbol des Kurznachrichtendienstes ist bereits zu einem großen X geworden. Musk hatte Twitter im vergangenen Oktober gekauft und große Veränderungen angekündigt. Er hatte mehrfach gesagt, er wolle aus Twitter eine „App für alles“ mit dem Namen X machen. Den Anfang machte er mit der Umbenennung von Twitter Inc. in X Corp.

Elon Musk scheint eine Vorliebe für den Buchstaben zu haben. Denn der Online-Dienst X ist nicht Musks erster Versuch, ein Produkt mit diesem Namen zu kreieren. Bereits 1999 hatte der Tech-Milliardär eine Online-Bank namens X.com gegründet, die später mit dem Unternehmen Confinity Inc. zu PayPal fusionierte. 2017 kaufte er den Domain-Namen X.com von PayPal zurück, ohne zu verraten, was er damit vorhat. X ist auch der Name eines Modells von Musks Elektroauto-Firma Tesla und eines seiner Raumfahrtunternehmen SpaceX.