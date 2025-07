Montag, 31. Juli 2023

12:23 MEZ – Russische Raketen treffen offenbar Wohnkomplex

Russische Raketen haben offenbar ein Wohnkomplex und ein Universitätsgebäude in der zentralukrainischen Stadt Krywyj Rih getroffen. Dabei seien vier Menschen getötet und mindestens 53 weitere verletzt worden, so die örtlichen Behörden. Unter den Opfern soll auch ein 10-jähriges Mädchen sein.

Eine der beiden Raketen habe einen Teil des Wohnhauses zwischen dem vierten und neunten Stockwerk zerstört, sagt Innenminister Ihor Klymenko.

12:02 MEZ – Russland verstärkt Angriffe auf die Ukraine

Moskau habe als Reaktion auf die Angriffe auf die von Russland kontrollierten Gebiete seine Angriffe auf die militärische Infrastruktur der Ukraine verstärkt, sagt Verteidigungsminister Sergej Schoigu.

,,Vor dem Hintergrund des Scheiterns der sogenannten Gegenoffensive konzentriert sich Kiew (...) auf die Durchführung von Terroranschlägen auf die zivile Infrastruktur”, sagt Schoigu. ,,Die Intensität unserer Angriffe auf ukrainische Militäreinrichtungen wurde erheblich gesteigert”, fügt er hinzu.

11:24 MEZ – Kreml: Drohnenangriff eine ,,Verzweiflungstat” Kiews

Der Kreml bezeichnet den jüngsten Drohnenangriff auf Moskau als ,,Verzweiflungstat” der Ukraine aufgrund von Rückschlägen auf dem Schlachtfeld.

,,Es ist offensichtlich, dass die Gegenoffensive keinen Erfolg hat”, sagt Kreml-Sprecher Dmitri Peskow und fügt hinzu, dass es für die ukrainischen Kräfte an der Front ,,sehr schwierig” sei.

,,In einem Akt der Verzweiflung greift das Regime in Kiew zu solchen terroristischen Angriffen”, so Peskow. ,,Es wurden alle möglichen Maßnahmen ergriffen, um die zivile Infrastruktur gegen ukrainische Angriffe zu verteidigen.“

11:20 MEZ – Offenbar zwei Tote in Donezk nach russischem Angriff

Bei russischen Raketenangriffen auf die zentralukrainische Stadt Krywyj Rih sind nach Angaben von Innenminister Ihor Klymenko zwei Menschen getötet worden.

Klymenko schreibt auf Telegram, dass es am Montagmorgen um 9:02 Uhr (07:02 MEZ) zwei Angriffe auf Krywyj Rih gegeben habe, die fast das Zentrum getroffen hätten.

,,Bis jetzt sind 20 Menschen verletzt worden, zwei Menschen sind gestorben. Fünf bis sieben Menschen liegen noch unter den Trümmern”, sagt der Minister, nachdem er zuvor von einem Toten gesprochen hatte.

07:33 MEZ – Prigozhin: Derzeit keine Rekrutierung bei Wagner

Der russische Söldnerchef Jewgeni Prigoschin sagt in einer Sprachnachricht auf Telegram, dass seine Wagner-Truppe derzeit keine Kämpfer rekrutiere. In Zukunft werde sich das aber wahrscheinlich ändern.

,,Solange wir keinen Personalmangel haben, planen wir keine Neueinstellungen”, sagt Prigoschin.

07:26 MEZ – Russland: Ukrainische Drohne trifft Polizeistation

Eine ukrainische Drohne hat offenbar in der Nacht eine Polizeistation in der russischen Grenzregion Brjansk getroffen. Es gab keine Opfer, wie der Gouverneur der Region mitteilte.

,,Ukrainische Kräfte haben in der Nacht den Bezirk Trubtschewsk angegriffen”, sagt Aleksandr Bogomaz auf Telegram. Er fügt hinzu, dass dabei die Fenster und das Dach des Gebäudes beschädigt worden seien.

Russland hatte am Sonntag mitgeteilt, dass ukrainische Drohnen abgeschossen worden seien. Diese hätten Moskau und die Halbinsel Krim im Visier gehabt. Dabei sollen zwei Bürotürme in der Hauptstadt beschädigt worden sein. Ein internationaler Flughafen sei kurzzeitig geschlossen worden.

06:17 MEZ – Russland will Dialog mit China, Brasilien und Afrika fortsetzen

Das russische Außenministerium teilt mit, dass Russland den Dialog mit China, Brasilien und den afrikanischen Partnern zur Lösung der Ukraine-Krise fortsetzen werde, wie die staatliche russische Nachrichtenagentur RIA berichtet.

Die Erklärung folgte auf ein russisch-afrikanisches Gipfeltreffen in der vergangenen Woche. Dabei forderten einige afrikanische Staatsvertreter Präsident Wladimir Putin auf, den Krieg in der Ukraine zu beenden.