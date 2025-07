Bei einem Telefongespräch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin hat sich der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan für eine Wiederaufnahme des Schwarzmeer-Getreideabkommens eingesetzt. Das teilte sein Büro am Mittwoch mit.

Das Abkommen ermöglicht die Getreideausfuhr aus drei ukrainischen Häfen, die von Russland blockiert werden. Es war im Juli 2020 von Türkiye und den Vereinten Nationen vermittelt worden, um eine globale Nahrungsmittelkrise zu verhindern. Trotz zahlreicher internationaler Appelle ließ Russland das Abkommen im Juli dieses Jahres auslaufen. Moskau beklagt, dass der russische Teil des Abkommens nicht umgesetzt werde.

Erdoğan bezeichnete das Abkommen als „Brücke des Friedens“ und warnte vor Schritten, die die Spannungen in der Region weiter verschärfen könnten. Eine langfristige Aussetzung der Initiative nütze niemandem. Der türkische Staatschef verwies auf die negativen Folgen für ärmere Länder und den Anstieg der Getreidepreise um 15 Prozent in den vergangenen zwei Wochen.

Türkiye und die Vereinten Nationen hatten sich wiederholt für eine Verlängerung des Abkommens eingesetzt. Im Rahmen des Abkommens konnten fast 33 Millionen Tonnen Getreide und Nahrungsmittel auf dem Seeweg in andere Länder verschifft werden.

Friedensgespräche in Saudi-Arabien

Am Wochenende will Erdoğans Chefberater Akif Çağatay Kılıç an einer internationalen Konferenz in Saudi-Arabien teilnehmen. Dort soll nach Wegen für einen Frieden zwischen Russland und der Ukraine gesucht werden. Im Mittelpunkt steht der ukrainische Friedensplan.

An dem Treffen nehmen Vertreter der NATO, der EU sowie nationale Sicherheitsberater mehrerer Staaten teil. Russland ist nicht dabei. Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte, Russland werde das Treffen und seine Ergebnisse beobachten. Er begrüße alle Versuche, zu einer friedlichen Lösung beizutragen.

Türkiye spielt eine Vermittlerrolle im Krieg zwischen der Ukraine und Russland. Seit Beginn des Angriffskrieges hat Ankara wiederholt an Kiew und Moskau appelliert, den Krieg durch Verhandlungen zu beenden.

