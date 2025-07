Die türkischen Sicherheitskräfte haben im laufenden Jahr fast 1000 PKK/YPG-Terroristen ausgeschaltet, darunter auch Kämpfer im Irak und in Syrien. Allein in der vergangenen Woche seien 50 Terroristen neutralisiert worden, sagte ein Sprecher des türkischen Verteidigungsministeriums der Nachrichtenagentur Anadolu am Donnerstag.

Ankara verfolgt die Strategie, den Terrorismus an der Wurzel zu bekämpfen. Nach eigenen Angaben setzten die türkischen Sicherheitskräfte verstärkt auf Grenzpatrouillen und Anti-Terror-Einsätze in Abstimmung mit den Nachbarstaaten. Infolgedessen wurde eines der größten Munitionslager der PKK im Nordirak ausgehoben, und mehr als 15.000 Schuss Flugabwehrmunition wurden sichergestellt.

Dank dieser wirksamen Gegenmaßnahmen sollen auch 4.468 Personen, darunter 347 Terroristen, bei illegalen Grenzübertritten festgenommen worden sein. Fast 132.000 Personen seien bereits vor dem Versuch aufgegriffen worden, so die türkischen Sicherheitsbehörden.

Türkiye ist eines der wichtigsten Ziel- und Transitländer für Migranten, die vor Krieg und Verfolgung nach Europa fliehen. Als eurasisches Land hat es bereits Millionen von Flüchtlingen aufgenommen - mehr als jedes andere Land der Welt. Diese humanitäre Verpflichtung bringt jedoch auch Herausforderungen mit sich, da sich unter den irregulären Migranten getarnte Terroristen und Kriminelle befinden.

Die Umstände stellen die türkischen Sicherheitskräfte vor neue und komplexe Aufgaben, um einerseits die schutzbedürftigen Menschen zu unterstützen und andererseits die Sicherheit und Stabilität der Region zu gewährleisten.

Die Terrororganisation PKK verübt seit über 40 Jahren Anschläge in Türkiye. Sie wird für den Tod von mehr als 40.000 Menschen, darunter Frauen und Kinder, verantwortlich gemacht. Auch die USA und die EU stufen sie als Terrororganisation ein. Die YPG ist der syrische Ableger der PKK. Mit ihr will die PKK einen Terrorkorridor zwischen Türkiye, dem Irak und Syrien errichten.