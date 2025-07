Donnerstag, 3. August 2023

10:37 MEZ – Polen: Wagner-Gruppe versucht Ostflanke der NATO zu destabilisieren

Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki hat erklärt, dass russische Truppen der Wagner-Gruppe in die Nähe der Ostflanke der NATO verlegt werden, um diese zu destabilisieren.

„Wir müssen uns darüber bewusst sein, dass die Zahl der Provokationen steigen wird“, sagte Morawiecki.

Die Wagner-Soldaten sollen mit der Ausbildung der weißrussischen Armee begonnen haben. Dies soll Polen dazu veranlasst haben, mehr als 1.000 Soldaten in die Nähe der Grenze zu verlegen.

10:54 MEZ – Russland verurteilt Apple zu einer Geldstrafe

Apple wurde in Moskau zu einer Zahlung von 400.000 Rubel (rund 4.274 Dollar) verurteilt, weil es „ungenaue“ Inhalte über den russischen Angriffskrieg in der Ukraine nicht gelöscht hatte. Das berichtet die Nachrichtenagentur TASS.

Laut TASS ist es das erste Mal, dass Apple für dieses Vergehen mit einer Geldstrafe belegt wird.

10:43 MEZ – Russland attackiert Kathedrale in Cherson

Russland soll nach ukrainischen Angaben eine berühmte Kirche in der ukrainischen Stadt Cherson beschossen haben.

Laut Angaben des Rettungsdienstes soll es beim Löschen eines durch Beschuss verursachten Brandes in der Katharinenkathedrale zu wiederholtem Beschuss gekommen sein. Vier Mitarbeiter des staatlichen Rettungsdienstes seien verletzt worden.

Bei dem ersten Beschuss, bei dem auch ein Oberleitungsbus getroffen wurde, wurden nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft vier weitere Personen verletzt.

10:25 MEZ – Ukraine prüft Versicherung für Getreideschiffe

Die Ukraine prüft eine Versicherung für Frachtschiffe, die auf dem sogenannten Getreidekorridor fahren. Das berichtet die Nachrichtenagentur Interfax-Ukraine.

„Jetzt diskutieren wir in der Regierung, und ich bin sicher, wir werden eine Entscheidung über die Versicherung von Schiffen und relevanten Unternehmen treffen, die den Getreidekorridor passieren werden“, sagte Premierminister Denys Schmyhal auf einer Konferenz ukrainischer Botschafter.

09:50 MEZ – Russland: Norwegen ist „unfreundlicher Staat“

Russland setzt Norwegen auf seine Liste mit Ländern, die nach seiner Lesart „unfreundliche Handlungen“ gegen seine diplomatischen Vertretungen begangen haben. Das melden staatliche russische Nachrichtenagenturen.

Länder auf dieser Liste dürfen nur eine begrenzte Zahl von örtlichen Beschäftigen einstellen, im Falle Norwegens seien es 27, meldet die staatliche Nachrichtenagentur RIA Nowosti.

Norwegen hatte im April 15 russische Diplomaten wegen mutmaßlicher Spionage ausgewiesen, woraufhin Russland mit der Ausweisung von zehn norwegischen Diplomaten reagierte.

09:30 MEZ – Russland: Sechs Drohnen in Kaluga abgeschossen

Russland hat nach eigenen Angaben sechs ukrainische Drohnen in Kaluga abgeschossen.

Das Verteidigungsministerium in Moskau erklärt, es habe „einen terroristischen Angriff des Kiewer Regimes mit Drohnen“ in Kaluga vereitelt.

In der Nacht auf Donnerstag seien „sechs Drohnen mit Hilfe von Flugabwehrsystemen“ abgeschossen worden, so das Ministerium.

Es soll weder Verletzte noch Schäden gegeben haben.

04:56 MEZ – Ukraine: 15 Drohnen mit Ziel Kiew abgefangen

Die ukrainische Luftabwehr hat nach eigenen Angaben in der Nacht rund 15 Drohnen abgewehrt, die sich auf Kiew zubewegten.

Die ukrainischen Streitkräfte „haben fast 15 Luftziele entdeckt und zerstört“, als diese sich Kiew näherten, erklärt Militärverwaltungschef Serhij Popko. Er fügte hinzu, es habe sich um Shahed-Drohnen aus iranischer Produktion gehandelt.

Es gebe keine Opfer oder Schäden in der Hauptstadt, so Popko.

01:50 MEZ – „Zahl der Minen völlig verrückt“

Die russischen Truppen sind nach ukrainischen Angaben nicht auf dem Vormarsch, sondern haben sich in den von ihnen kontrollierten Gebieten verschanzt und diese vermint. Das mache es den ukrainischen Truppen schwer, nach Osten und Süden vorzudringen, so die ukrainischen Behörden.

Laut russischen Berichten wurden in der Region Donezk 12 ukrainische Angriffe abgewehrt. Die Region ist seit Monaten ein Schwerpunkt der russischen Vorstöße.

Die stellvertretende ukrainische Verteidigungsministerin Hanna Maliar berichtet, dass die russischen Streitkräfte ,,ziemlich hartnäckig versucht haben, unseren Vormarsch bei Bachmut aufzuhalten - jedoch ohne Erfolg.”

Maliar schreibt, dass die russischen Streitkräfte ihre Reserven und Ausrüstung in drei weiter nördlich gelegenen Gebieten verstärkt haben, in denen in den vergangenen Wochen ebenfalls schwere Kämpfe gemeldet wurden.

„Der Feind hat sich sehr gründlich auf diese Ereignisse vorbereitet“, sagt der Sekretär des ukrainischen Sicherheitsrates, Oleksij Danilow, im staatlichen Fernsehen. „Die Zahl der Minen auf dem Gebiet, das unsere Truppen zurückerobert haben, ist völlig verrückt.“, so Danilow.

02:27 MEZ – Flugabwehreinheiten im Einsatz während des dreistündigen Kiewer Alarms

Während eines dreistündigen Fliegeralarms gegen die Angriffsdrohnen gab es Explosionen, aber keine Einschläge oder Opfer, heißt es in einem Bericht der Militärbehörden.

Die Kiewer Militärbehörden hoben nach eigenen Angaben den Alarm kurz nach 4 Uhr Ortszeit auf.