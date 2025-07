Seit der Gründung im Jahr 2001 hat die AK-Partei bei allen Wahlen in Türkiye triumphiert. Dies zeige den Erfolg der Partei, sagte Präsident Recep Tayyip Erdoğan am Montag in einer Videoansprache. Anlass war der 22. Jahrestag der Gründung der AK-Partei.

Am 14. August 2001 betrat die AK-Partei unter Erdoğans Führung die politische Bühne. Erdoğan wurde 2003 Ministerpräsident und ist seit 2014 Präsident.

„Wir haben diese Reise mit dem Versprechen begonnen, dass in Türkiye nichts mehr so sein wird wie zuvor“, betonte er.

Mit Blick auf den jüngsten Sieg bei den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen im Mai sagte Erdoğan: „Ich glaube, dass dieser Wahlprozess, der erneut diejenigen besiegt hat, die sich über dem Volkswillen sehen, einen besonderen Platz in unserer politischen Geschichte einnehmen wird.“

Erdoğan ermutigte die Mitglieder der AK-Partei dazu, sich unermüdlich auf die kommenden Kommunalwahlen vorzubereiten, die voraussichtlich im März 2024 stattfinden werden.

Die AK-Partei habe in den 21 Jahren ihres Bestehens bedeutende Arbeiten und Dienste für Türkiye geleistet, so Erdoğan. Das sei der Hauptgrund für den anhaltenden Erfolg der Partei.

„Mit Stolz über unseren Wahlsieg (...) feiern wir heute unser 22-jähriges Jubiläum. Hoffentlich werden wir unser 23-jähriges Jubiläum am 31. März 2024 mit Freude über einen erneuten Wahlsieg begehen", sagte Erdoğan.