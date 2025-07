Bayern: CSU-Gesundheitsminister wettert gegen geplante Cannabis-Freigabe

Es ist eines der großen Wahlversprechen der Ampelkoalition: die Legalisierung von Cannabis. Der bayerische Gesundheitsminister Holetschek zweifelt jedoch an der Umsetzbarkeit. Das Bundeskabinett will am Mittwoch darüber beraten.