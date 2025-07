Mittwoch, 16. August 2023

08:09 MEZ - Ukraine verkündet Befreiung des heftig umkämpften Dorfes Uroschajne

Die ukrainische Armee hat nach eigenen Angaben bei ihrer Gegenoffensive im Süden das tagelang umkämpfte Dorf Uroschajne vollständig unter Kontrolle gebracht.

„Urozhaine wurde befreit. Unsere Verteidigungstruppen bauen gerade ihre Stellungen aus. Die Offensive geht weiter“, so die stellvertretende Außenministerin der Ukraine, Hanna Maliar.

Im Juni hat Kiew seine lang erwartete Gegenoffensive gestartet. Dabei wurden schwierige Kämpfe eingeräumt, da versucht wird, sich durch stark befestigte russische Positionen zu kämpfen.

08:55 MEZ - Gouverneur meldet Todesopfer durch ukrainischen Beschuss in russischer Grenzregion

In der russischen Grenzregion Belgorod wurde eine Person durch ukrainischen Beschuss getötet, teilt der Gouverneur der Region mit.

„Das Dorf Novaya Tavolzhanka im Bezirk Shebekinsky wurde durch Mörserbeschuss getroffen... Zu viel Trauer, es gibt einen Toten“, so Wjatscheslaw Gladkov.

07:30 MEZ - Gouverneur: Getreidesilo bei russischen Drohnenangriffen beschädigt

Die für den Getreideexport wichtigen Häfen der Ukraine an der Donaumündung sind in der Nacht nach ukrainischen Angaben von der russischen Armee mit Kampfdrohnen angegriffen worden.

Wie die Verwaltung des Gebiets Odessa mitteilt, wurden in einem Hafen Lagerhäuser und Getreidesilos beschädigt.

,,Russische Terroristen haben in der letzten Nacht zweimal die Region Odessa mit Angriffsdrohnen attackiert”, erklärt der Gouverneur Oleh Kniper auf Telegram. ,,Das Hauptziel ist der Hafen und die Getreideinfrastruktur im Süden der Region.”

Nach Angaben des Präsidialamts gab es keine Toten oder Verletzten.

05:32 MEZ - Russland meldet Drohnenangriff südwestlich von Moskau

Russland hat nach eigenen Angaben erneut einen Drohnenangriff in der südwestlich von Moskau gelegenen Region Kaluga abgewehrt.

Drei ukrainische Drohnen seien am Mittwochmorgen um 03:00 Uhr MEZ (05:00 Uhr Ortszeit) von der Luftabwehr zerstört worden, teilt das Verteidigungsministerium mit.

Nach Angaben des Gouverneurs von Kaluga, Wladislaw Schapscha, wurden die unbemannten Fluggeräte im Süden der Region abgeschossen.

Es gebe keine Verletzten oder Sachschäden, so Schapscha.

01:09 MEZ - Ukraine: Russische Drohnen auf Anflug auf Hafenstädte an der Donau

Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe sind mehrere russische Drohnen in den Bereich der Donaumündung eingedrungen. Es handele sich um eine große Gruppe von Drohnen, die sich in Richtung der Donauflusshäfen Izmail und Reni bewegten, teilte die Luftwaffe mit. Die beiden Hafenstädte in der Nähe der rumänischen Grenze werden für die ukrainischen Getreideexporte genutzt.

In den sozialen Medien berichten Einwohner, dass die Luftabwehrsysteme in der Nähe der beiden Häfen im Einsatz seien.

Der Gouverneur der südlichen Region Odessa, Oleh Kiper, fordert die Bevölkerung im Bezirk Izmail gegen 23:00 Uhr MEZ (1:30 Uhr Ortszeit) auf, sich in Sicherheit zu begeben. Eine Stunde später soll der Alarm wieder aufgehoben worden sein.

Die Donauhäfen stellen etwa ein Viertel der Getreideexporte dar. Seit der Aussetzung des Getreideabkommens durch Russland ist der Transport über die Donau zur Hauptexportroute für ukrainisches Getreide geworden. Von Izmail und Reni wird das ukrainische Getreide mit Lastkähnen zur rumänischen Hafenstadt Konstanza verschifft und von dort weiter transportiert.

Ein Angriff Russlands auf den Hafen von Izmail führte Anfang August zu einem Anstieg der weltweiten Lebensmittelpreise.