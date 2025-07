Wegen wiederholter Koranschändungen in Dänemark und den Niederlanden hat Türkiye die Gesandten beider Länder einbestellt. Das teilte das türkische Außenministerium am Montag mit. Demnach wurde bei den Gesprächen die „Unzufriedenheit“ über die „abscheulichen Angriffe“ vor den türkischen Botschaften zum Ausdruck gebracht. „Es wurde erneut betont, dass Türkiye diese Aktionen aufs Schärfste verurteilt und dagegen protestiert“, fügte das Ministerium hinzu.

In den vergangenen Monaten hatten islamfeindliche Gruppen und Einzelpersonen in mehreren nordeuropäischen Ländern Koranschändungen durchgeführt. Die Vorfälle lösten in der islamischen Welt Empörung aus.

Die Koranschändungen fanden unter anderem vor den türkischen Botschaften in den jeweiligen Ländern statt. Ankara forderte die betroffenen Länder mehrfach dazu auf, derartige „Provokationen“ und Hassaktionen gegen religiöse Heiligtümer zu verhindern.