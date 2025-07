Ukraine-Flüchtlinge in der EU: Pro Asyl fordert Schutzverlängerung

Ein Ende des Krieges in der Ukraine ist nicht absehbar. Pro Asyl appelliert daher an die EU-Innenminister, den Schutzstatus für ukrainische Flüchtlinge in der EU zu verlängern. Die derzeitige Regelung läuft am 4. März 2024 aus.