Seit 8 Uhr morgens wurden am Fuße des Berges Parnitha im Gebiet von Avlona neun Versuche der Brandstiftung unternommen, sagte der Minister für Klimakrise und Katastrophenschutz, Vassilis Kikilias, in einer Presseerklärung. Es bestehe kein Zweifel daran, dass mehrere der Brände, die Griechenland derzeit heimsuchten, auf Brandstiftung zurückzuführen seien, wurde Regierungssprecher Pavlos Marinakis später vom öffentlichen Fernsehsender ERT zitiert. „Die polizeilichen Ermittlungen sind im Gange“, sagte er und fügte hinzu, dass es bisher über 140 Verhaftungen gegeben habe, von denen 79 im Zusammenhang mit Brandstiftungen stünden.

„Sie begehen ein Verbrechen gegen das Land", sagte Herr Kikilias. „Brandstifter legen Brände, die Wälder, Eigentum und vor allem Menschenleben bedrohen", sagte Kikilias am Donnerstag während einer im Fernsehen übertragenen Krisensitzung zu den Griechen. „Sie werden nicht ungestraft davonkommen, wir werden sie finden und zur Rechenschaft ziehen“.

Waldbrände in der Nähe der griechisch-türkischen Grenze

Die Situation der Waldbrände in Griechenland bleibt weiter angespannt. Zwar sah es am Freitagmorgen beim Waldbrand am Gebirge Parnitha nordwestlich von Athen deutlich besser aus - dort hatte sich der Wind abgeschwächt, so dass die Flammen weitgehend unter Kontrolle gebracht werden konnten, wie Feuerwehrsprecher Giannis Artopoios dem griechischen Sender ERT sagte. Die gewaltigen Brände im Nationalpark Dadia und nahe der Stadt Alexandroupolis im Nordosten des Landes tobten jedoch unvermindert weiter.

Bei den Feuerfronten handelt es sich nach Angaben des EU-Krisenschutz-Kommissars Janez Lenarcic schon jetzt um die größten Waldbrände in der Geschichte der EU. Es gebe dort „große Probleme“, wobei der Wind auch in dieser Region etwas nachlassen werde, sagte der Feuerwehrsprecher.

Am Donnerstagabend meldete die griechische Feuerwehr für das gesamte Land 69 neue Brandherde binnen 24 Stunden, die jedoch größtenteils unter Kontrolle gebracht worden seien. Sprecher Artopoios bestätigte, dass es sich in sehr vielen Fällen um Brandstiftung handele, verwies jedoch auch darauf, dass die Beweisführung sehr schwierig sei.

Gesamtzahl der Todesopfer auf 21 gestiegen

Bei den verheerenden Waldbränden im Nordosten Griechenlands sind am Donnerstag zwei weitere Leichen geborgen worden. Es wird vermutet, dass es sich bei dem verbrannten Opfer um einen Migranten handelt. Bereits am Montag und Dienstag hatten die Behörden im selben Gebiet insgesamt 19 verbrannte Leichen von Migranten geborgen, unter ihnen auch zwei Minderjährige.