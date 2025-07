Der türkische Außenminister Hakan Fidan ist am Freitag zu einem Besuch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew eingetroffen. Dort traf er mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, Premierminister Denys Schmyhal und dem Leiter des Präsidialamtes, Andrij Jermak, zusammen, um die bilateralen Beziehungen und die Lage in der Region zu erörtern. Später soll er auch seinen ukrainischen Amtskollegen Dmytro Kuleba treffen, teilte das türkische Außenministerium mit.

Selenskyj sagte in einer Erklärung, er habe mit Fidan viele wichtige Themen besprochen. Dazu gehörten die Friedensformel, die er beim letzten G20-Gipfel in Indonesien vorgeschlagen hatte, die Vorbereitungen für den Weltfriedensgipfel und „die Risiken der russischen Blockade des Getreidekorridors am Schwarzen Meer“. „Ich bin Türkiye dankbar für die kontinuierliche und konsequente Unterstützung der Ukraine“, fügte der ukrainische Präsident hinzu.

Türkiye sucht diplomatische Lösung im Ukraine-Konflikt

Türkiye erkannte die Unabhängigkeit der Ukraine 1991 an. Die bilateralen Beziehungen erhielten 2011 den Status einer strategischen Partnerschaft. Ankara spricht sich häufig für die territoriale Integrität und Souveränität der Ukraine aus und erkennt die illegale Annexion der Krim nicht an.

Ankara bemüht sich auch um die Wiederherstellung des Schwarzmeer-Getreideabkommens. Russland hatte seine Teilnahme an dem von Türkiye und den Vereinten Nationen in Istanbul ausgehandelten Abkommen im vergangenen Monat ausgesetzt. Moskau hat sich wiederholt darüber beschwert, dass der Westen seinen Verpflichtungen bezüglich der russischen Getreideexporte nicht nachgekommen sei.

