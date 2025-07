Die türkische Küstenwache hat nach eigenen Angaben 140 Geflüchtete in der Ägäis gerettet worden. Sie sollen in Booten vor der Küste von Bodrum und Dalaman entdeckt worden seien, wie die Küstenwache am Donnerstag mitteilte. Demnach waren die Asylsuchenden zuvor von griechischen Grenztruppen zurückgedrängt worden.

Vor den Küsten der Bezirke Dikili und Çeşme in der westlichen Provinz Izmir seien 57 weitere Menschen in Schlauchbooten gerettet worden, hieß es weiter.

Vor den Küsten von Kuşadası und Didim in der türkischen Provinz Aydın wurden laut offiziellen Angaben 67 Geflüchtete gerettet. Auch sie sollen von griechischen Grenztruppen in türkische Gewässer zurückgedrängt worden sein.

Vor der Küste des Bezirks Gömeç in der Provinz Balıkesir rettete die türkische Küstenwache nach eigenen Angaben zehn Asylsuchende. Sie seien in einem Boot mit defektem Motor gefunden worden.

Neben Türkiye verurteilen auch internationale Menschenrechtsgruppen die illegalen Pushbacks in Griechenland. Die umstrittene Praxis verstößt gegen das Völkerrecht.