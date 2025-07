Die Niederlande verfügen laut Angaben ihres Ministerpräsidenten Mark Rutte am Donnerstag über mehr als ausreichend Klopapier. „Wir haben soviel, wir können zehn Jahre kacken“, sagte Rutte vor laufenden Kameras beim Besuch eines Supermarktes in Den Haag.

Das Video machte umgehend die Runde in den sozialen Netzen. Rutte war während des Rundgangs von einer Kundin gefragt worden, ob er selbst noch genug Klopapier habe. Zugleich wies sie ihn darauf hin, dass das Geschäft gerade wieder damit beliefert worden sei. Der Premierminister ergänzte: „Es gibt auch genug in den ganzen Niederlanden für die kommenden zehn Jahre.“

Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie wird immer wieder über Hamsterkäufe berichtet, unter anderem auch bei Toilettenpapier.

Deutschland: Toilettenpapier als Auslöser für Streit

Zuletzt berichteten die Polizei in Mannheim und Bremen von Kunden, die deshalb Supermarktangestellte angriffen.

In einem Mannheimer Supermarkt wollte ein 47-Jähriger laut Polizei am Mittwoch mehrere Packungen Toilettenpapier kaufen. Weil zwei Angestellte ihm das verwehrten, beleidigte der Mann diese zunächst und versuchte dann, sie mit der Faust zu schlagen. Ein weiterer Kunde mischte sich den Angaben zufolge ein und trat einem der Verkäufer mit dem Knie gegen die Stirn. Als die Polizei eintraf, lag der 47-Jährige, der den Streit ausgelöst hatte, auf dem Boden und klagte über Schmerzen.

In Bremen wollte eine Kundin eine wegen der Coronakrise geltende Kaufbeschränkung auf nur eine Einzelpackung nicht akzeptieren, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die 41-Jährige habe sich deshalb in einem Supermarkt mit der Verkäuferin angelegt und sie geschubst. Ihr 45 Jahre alter Begleiter habe einem Kollegen der Angestellten mehrere Faustschläge versetzt.

Einen Zusammenhang mit der Coronavirus-Krise vermutet die Polizei auch bei einem Delikt in einer Kinderklinik in Bremen: Dort wurden 60 Flaschen mit Desinfektionsmittel von Unbekannten gestohlen. Aus einer Nürnberger Grundschule sind große Mengen Klopapier und Flüssigseife gestohlen worden.