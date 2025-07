Montag, 28. August 2023

11:36 MESZ - Putin wird offenbar nicht an Prigoschin-Beerdigung teilnehmen

Der Kreml teilt mit, dass Präsident Wladimir Putin nicht an der Beerdigung von Söldner-Chef Jewgeni Prigoschin teilnehmen werde.

Dem Präsidialamt lägen keine konkreten Informationen über die Beerdigung vor, so der Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. Einige russische Medien deuten jedoch an, dass die Beerdigung möglicherweise bereits am Dienstag in Prigoschins Heimatstadt St. Petersburg stattfinden könnte.

Die engsten Mitarbeiter von Prigoschin, die ebenfalls beim Absturz am Mittwoch ums Leben kamen, sollen ebenfalls in St. Petersburg bestattet werden.

11:00 MESZ - Russland soll ukrainische Drohne über dem Schwarzen Meer abgeschossen haben

Ein russisches Militärflugzeug hat eine ukrainische Drohne über dem Schwarzen Meer zerstört, teilt das russische Verteidigungsministerium mit. Es werden keine weiteren Einzelheiten angegeben.

10:30 MESZ - Unicef: Mehr als 1.300 Schulen in Ukraine zerstört

In der Ukraine sind seit dem russischen Überfall im Februar 2022 mehr als 1.300 Schulen zerstört worden. Das teilt das UN-Kinderhilfswerk Unicef mit.

Die anhaltenden russischen Angriffe hätten zur Folge, dass nur ein Drittel der schulpflichtigen Kinder regelmäßig in die Schule gehen könne. Viele Schüler würden überdies bereits erlernten Stoff wieder vergessen, so Unicef.

05:00 MESZ - Blinken fordert Russland auf ,,die Verfolgung der Krimtataren zu beenden”

Die USA verurteilen die anhaltende Verfolgung der Krimtataren durch Russland scharf.

,,Russland muss die Verfolgung der Krimtataren beenden, die Besetzung der Ukraine aufgeben und alle politischen Gefangenen dort freilassen”, sagt der US-Außenminister Antony Blinken.

Russland hatte die Krim im Februar 2014 illegal annektiert. Im folgenden Monat war die Region in zwei separate föderale Subjekte der Russischen Föderation aufgeteilt worden. Die Krimtataren wurden seitdem verfolgt - eine Situation, die von vielen Ländern stark kritisiert wird. Türkiye, die Europäische Union, die USA sowie die UN-Generalversammlung betrachten die Annexion der Krim als illegal.

05:30 MESZ - Russland meldet ukrainische Drohnenangriffe

Russland hat nach eigenen Angaben erneut ukrainische Drohnenangriffe in zwei Regionen des Landes abgewehrt. Die Luftabwehr habe zwei Drohnen über der Region Tula südlich von Moskau abgeschossen, teilt das russische Verteidigungsministerium im Messengerdienst Telegram mit.

Eine weitere Drohne sei am Montag gegen 23 Uhr Ortszeit (22 Uhr MESZ) über der an die Ukraine angrenzenden südrussischen Region Belgorod zerstört worden, hieß es.

Das Ministerium gab nicht an, ob es dabei zu Verletzten oder Sachschäden gekommen ist.

05:35 MESZ - Südkorea erhöht Hilfe für Ukraine

Südkorea hat finanzielle Hilfe in Höhe von 520 Milliarden Won (394 Millionen US-Dollar) für die Ukraine im kommenden Jahr angekündigt - was einer achtfachen Steigerung gegenüber diesem Jahr entspricht.

Das Hilfspaket umfasst 130 Milliarden Won für den Wiederaufbau, 260 Milliarden Won für humanitäre Hilfe und weitere 130 Milliarden Won über internationale Organisationen.