Der zunehmende Rassismus im Fußball hat nach Ansicht des Soziologen Ahmet Talimciler seine Wurzeln in rechtsextremen und populistischen Ansichten. Der Professor an der Bakırçay Universität in Izmir sagte der Nachrichtenagentur Anadolu am Dienstag, Rassismus und Hassreden seien in der Gesellschaft alltäglich geworden, was sich auch im Fußball widerspiegele.

Rassismus dehumanisiert Gegenspieler

„Die Nichtanerkennung des Gegners als Mensch“ führe zu rassistischen Verunglimpfungen von Fußballern unterschiedlicher Hautfarbe und Religion, so Talimciler. Als Beispiele nannte er die rassistischen Anfeindungen gegen den brasilianischen Fußballspieler Vinicius Junior bei einem Spiel zwischen Valencia und Real Madrid im Mai oder die Anfeindungen gegen marokkanische Fußballspieler während der Fußball-Weltmeisterschaft 2022.

Für Neofaschisten in Europa seien die „Anderen“ vor allem Afrikastämmige und neuerdings auch muslimische Sportler, sagte Talimciler. „Erfolgreiche Beispiele dieser beiden Gruppen sind für die Neorassisten noch unerträglicher.“

Doppelstandards bei rassistischen Vorfällen?

Der Experte kritisierte auch die UEFA für ihre inkonsequente Haltung im Kampf gegen Rassismus. So sei der Istanbuler Verein Fenerbahçe nach rassistischen Vorfällen im Auswärtsspiel gegen Maribor in der Europa Conference League mit einem Verkaufsverbot und einer Geldstrafe belegt worden. Trotz rassistischer Sprechchöre und Polizeigewalt gegen Fenerbahçe-Fans sei die slowenische Mannschaft jedoch nicht bestraft worden. „Das ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Skandal“, so Talimciler.

Talimciler forderte die Fußballverbände und -vereine auf, eine entschiedenere Haltung gegen Rassismus einzunehmen. „Es sei wichtig, sich auf universelle Werte zu besinnen, um den Fußball vom Rassismus zu befreien“, sagte Talimciler. „Die Kraft, die durch Fanatismus getrennte Massen vereinen kann, liegt in den Werten des Sports verborgen“.

