Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat am Mittwoch den 101. Jahrestag der sogenannten Großen Offensive im Befreiungskrieg gewürdigt. In einer Botschaft bezeichnete Erdoğan die Schlacht von Dumlupınar, die am 30. August 1922 mit der Niederlage der griechischen Truppen endete, als „einen der wichtigsten Wendepunkte im jahrhundertelangen Kampf unserer Nation um die Ewigkeit“.

Er zitierte Staatsgründer Mustafa Kemal Atatürk und nannte den Sieg eine „große Errungenschaft“, die die Willenskraft und das Heldentum der türkischen Armee bewiesen habe.„Mit diesem Sieg, der das ‚unsterbliche Denkmal der Idee der türkischen Nation von Freiheit und Unabhängigkeit‘ ist, hat unsere Nation der ganzen Welt verdeutlicht dass sie sich nicht unterwerfen lässt.

Erdoğan versprach, Türkiye gemäß Atatürks Vision auf das Niveau der fortschrittlichsten Zivilisationen zu heben. Er gedenke Atatürk und seinen Kameraden sowie den Gefallenen mit Dankbarkeit.

Staatsführung legt Kranz an Atatürks Mausoleum nieder

Erdoğan legte zusammen mit hochrangigen Regierungs- und Militäroffizieren sowie Oppositionsführern einen Kranz am Mausoleum von Atatürk in Ankara nieder. Nach einer Schweigeminute wurde die türkische Nationalhymne gesungen.

In das Gedenkbuch schrieb der Staatschef: „Verehrter Atatürk, wir sind stolz darauf, dass der große Sieg, den du als unsterbliches Denkmal für die Idee der Freiheit und Unabhängigkeit der türkischen Nation bezeichnest, nun 101 Jahre alt ist.“ Er fügte hinzu: „Heute, an einem der Wendepunkte unserer ruhmreichen Geschichte, gedenken wir Deiner Mitstreiter, der ehrenwerten Mitglieder der Großen Nationalversammlung und unserer Gefallenen mit Erbarmen.“

Vom 26. bis 30. August 1922 kämpften türkische Truppen in der westlichen Provinz Kütahya bei der Schlacht von Dumlupinar gegen die griechischen Invasoren, die entschieden besiegt wurden. Es war ein Wendepunkt im türkischen Befreiungskrieg. Bis Ende 1922 wurden alle ausländischen Truppen vertrieben

