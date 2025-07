Im Cleveland Museum of Art ist eine kopflose Bronzestatue des römischen Kaisers und Philosophen Mark Aurelius beschlagnahmt worden. Die Behörden in New York haben die Beschlagnahmung angeordnet, da es sich um eine gestohlene Antikenstatue handeln soll.

Mitte August hatte ein Richter in Manhattan die Ausstellung eines Haftbefehls und die Beschlagnahmung angeordnet. Das Museum hatte die Statue im Jahr 1986 erworben. Sie war eines der Highlights seiner Sammlung antiker römischer Kunst.

Der Haftbefehl wurde im Rahmen laufender Ermittlungen gegen ein Schmuggelnetzwerk ausgestellt. Nach Angaben von Alvin Bragg, dem Sprecher des Bezirksstaatsanwalts von Manhattan, wurde die Statue aus Bubon im Südwesten von Türkiye geschmuggelt. Weitere Einzelheiten zu den Ermittlungen wurden nicht bekannt gegeben.

Die 1,9 Meter hohe Statue stammt aus dem Zeitraum zwischen 180 und 200 n. Chr. und wird von der Staatsanwaltschaft auf einen Wert von 20 Millionen Dollar geschätzt.

Die Zeitung „Plain Dealer“ aus Cleveland berichtete, dass die Statue vor mehr als zwei Monaten aus dem Museum entfernt wurde. Das Museum soll die Beschreibung der Statue auf seiner Website geändert und sie als „drapierte männliche Figur“ bezeichnet haben, anstatt auf eine Verbindung zu Marcus Aurelius hinzuweisen.

Ermittlungen zu gestohlenen antiken Objekten

Im Jahr 2012 veröffentlichte Türkiye eine Liste von fast zwei Dutzend Objekten in der Sammlung des Cleveland Museums, die angeblich aus Bubon und anderen Orten gestohlen worden waren. Die Museumsvertreter erklärten damals, dass Türkiye keine konkreten Beweise für den Diebstahl vorgelegt habe.

Ein Sprecher des Museums, Todd Mesek, sagte am Donnerstag, dass das Museum keine Stellungnahme zur Marcus-Aurelius-Statue abgeben könne. Mesek betonte, dass das Museum Provenienzfragen sehr ernst nehme. Ansprüche auf Sammlungsgegenstände würden sorgfältig und verantwortungsvoll geprüft, so Mesek.

In den vergangenen Jahren hat das Büro des Bezirksstaatsanwalts in Manhattan erfolgreich die Rückgabe von Hunderten von Objekten erreicht. Diese sollen unter anderem aus Türkiye, Griechenland, Israel und Italien gestohlen worden sein.

Marcus Aurelius regierte von 161 bis 180 n. Chr. als römischer Kaiser und war ein stoischer Philosoph, dessen „Meditationen“ über die Jahrhunderte hinweg studiert wurden. Die beschlagnahmte Statue stellt einen Mann in fließenden Gewändern dar, der eine Hand in königlicher Pose vor sich hält.