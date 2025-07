Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat am Freitag bei einem Besuch auf der Technologie- und Raumfahrtmesse Teknofest in Ankara die Leistungen der türkischen Jugend gelobt. Dabei nannte er vor allem die Verdienste in den Bereichen Wissenschaft, Technologie, Forschung und Entwicklung. Der Staat werde diese Bereiche weiterhin unterstützen, versprach er.

„Die Eindrücke, die wir auf dem Teknofest gewonnen haben, bestätigen, dass unsere Investitionen Früchte tragen“, sagte Erdoğan. Er betonte, dass in der heutigen Zeit Fähigkeiten und Produktivität den Wert eines Individuums bestimmten.

Wandel in der Rüstungsindustrie

Erdoğan hob hervor, dass nationale Technologieveranstaltungen wie das Teknofest die Wettbewerbsfähigkeit der türkischen Jugend steigern würden. Er zeigte sich stolz über die Fähigkeit der türkischen Jugend, Raketen ins All zu schicken. Den Wandel in der türkischen Rüstungsindustrie mit der Einführung von Drohnen und Kampfflugzeugen nannte er ebenfalls als einschneidenden Schritt. Diese Entwicklungen markierten das Ende dunkler Zeiten, sagte er.

Das Teknofest wird seit 2018 von der T3 Stiftung und dem türkischen Ministerium für Industrie und Technologie in Zusammenarbeit mit zahlreichen Ministerien, öffentlichen Einrichtungen, Privatunternehmen und Universitäten organisiert. Die Messe findet dieses Jahr in drei verschiedenen Städten statt, um den 100. Jahrestag der Gründung der Republik Türkiye zu feiern.

Teknofest in Ankara, Izmir und Istanbul

Die Messe in Ankara läuft noch bis Sonntag und präsentiert ein breites Spektrum technologischer Innovationen. Das Programm umfasst Ausstellungen, Workshops, Flugvorführungen, Wettbewerbe und Seminare. Die Messe in Istanbul fand im Mai statt und stellte mit 2,5 Millionen Besuchern einen Weltrekord auf. Die Messe in Izmir an der Ägäis wird vom 27. September bis zum 1. Oktober ausgerichtet.