Das türkische Außenministerium hat die Übergriffe der Terrorgruppe PKK/YPG gegen arabische Stämme in der ostsyrischen Provinz Deir ez-Zor scharf verurteilt. Unter dem Vorwand des Kampfes gegen die rivalisierende Terrormiliz Daesh unterjoche die PKK/YPG die syrische Bevölkerung, so die Erklärung des türkischen Außenministeriums am Freitag. Ankara verfolge die jüngsten Angriffe der PKK und ihrer Ableger gegen arabische Stämme mit „Besorgnis“.

Die jüngste Entwicklung zeige, dass die PKK „Gewalt und Druck“ gegen Syrer ausübe und damit grundlegende Menschenrechte verletze, hieß es in der Erklärung. Auch die Anhänger der Terrorgruppe müssten das „wahre Gesicht der PKK“ erkennen.

Die Erklärung bezieht sich auf den jüngsten Raketenangriff der PKK/YPG auf Dscharablus, bei dem mindestens sechs Menschen getötet und acht weitere verletzt worden waren.

Derzeit toben in Deir ez-Zor schwere Kämpfe zwischen der Terrorgruppe PKK/YPG und arabischen Stämmen. Als Reaktion auf den Angriff auf die Zivilbevölkerung in Dscharablus gingen die betroffenen Stämme mit schweren Waffen gegen die Stellungen der PKK/YPG vor. Die PKK/YPG-Terroristen halten weiterhin nördliche Teile des syrischen Ortes Manbidsch in der Nähe von Aleppo besetzt.