Unbekannte haben am späten Sonntagabend einen abgetrennten Schweinekopf am Eingang einer Moschee in Graz hinterlassen. Ein Nachbar hatte die Polizei verständigt, weil der Eingangsbereich beschädigt war. Das Gotteshaus gehört zum Türkisch-Islamischen Kultur- und Solidaritätsverband Österreichs (ATIB), der mehrere Moscheen in dem Land betreibt. Der Vorfall wurde in einer Erklärung von ATIB scharf verurteilt.

Der türkische Botschafter in Wien, Ozan Ceyhun, sprach von einem „provokativen Angriff“. Er sagte, dass man nun die Ergebnisse der Ermittlungen abwarte.

Der Präsident der Islamischen Glaubensgemeinschaft Österreichs (IGGÖ), Ümit Vural, erinnerte an vorherige Angriffe auf Moscheen in Graz. Vor diesem Hintergrund wies er darauf hin, dass Gotteshäuser aller Religionen Anspruch auf Schutz hätten.

Der Verfassungsschutz leitete indes Ermittlungen ein. Es ist nicht das erste Mal, dass ein Schweinekopf an einer Moschee in Graz abgelegt wurde. Im Jahr 2016 hatte es einen ähnlichen Vorfall gegeben.