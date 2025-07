Die Zahl der irregulären Einreisen nach Deutschland hat einen neuen Höchstwert erreicht. Wie die Zeitung „Welt“ am Dienstag berichtete, registrierte die Bundespolizei im August rund 15.100 Menschen. Im Vergleich zum Juli, als die Beamten 10.714 Einreisen feststellten, gab es einen Anstieg um rund 40 Prozent.

Im August kamen demnach pro Tag durchschnittlich rund 500 Menschen irregulär über die Grenzen. In den ersten acht Monaten des laufenden Jahres waren es bereits über 71.000 - im letzten Jahr insgesamt 91.986.

„Seit Monaten warnen wir vor dieser Entwicklung - nichts ist bisher passiert“, sagte der Chef der Deutschen Bundespolizeigewerkschaft, Heiko Teggatz, der Zeitung. Dieses Verhalten sei verantwortungslos, Länder und Kommunen würden durch den Bund im Stich gelassen.

Die Zahlen der „unerlaubten Grenzübertritte“ nehme „dramatisch zu“ und Innenministerin Nancy Faeser (SPD) sehe tatenlos zu, erklärte der innenpolitischer Sprecher der Unions-Fraktion, Alexander Throm (CDU).

Brandenburg will den Druck auf Schleuser erhöhen

Angesichts der hohen Zahl an Schutzsuchenden an deutschen Grenzen will auch Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) den Druck auf Schleuserbanden erhöhen. Dazu soll die Landespolizei intensiv in der Grenzregion zu Polen eingesetzt werden.

Stübgen fordert seit Monaten vergeblich von Innenministerin Faeser, auch an der polnischen Grenze stationäre Kontrollen zu ermöglichen. Solange Nancy Faeser und die Ampelkoalition Grenzkontrollen wie in Bayern in Brandenburg verweigere, werde die unerlaubte Einwanderung unkontrolliert weitergehen, beklagte der Innenminister.

EU-Behörde: Asylanträge steigen um 28 Prozent

Rund 519.000 Asylanträge wurden in den ersten sechs Monaten des Jahres in der EU, Norwegen und der Schweiz registriert. Das sind 28 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Der größte Anteil der bis Ende Juni gestellten Asylanträge entfiel nach Angaben der EU-Asylagentur (EUAA) mit rund 30 Prozent auf Deutschland. In absoluten Zahlen sind das mehr als doppelt so viele Anträge wie in Frankreich und Spanien.