Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat einen neuen Wirtschaftsplan vorgestellt. Dieser basiere auf Strukturreformen und einem nachhaltigen Wirtschaftswachstum, sagte Erdoğan am Mittwoch bei seiner Rede im Präsidialkomplex in Ankara. Dadurch soll auch der Wiederaufbau in den Erdbebengebieten finanziert werden.

Das sogenannte mittelfristige Wirtschaftsprogramm umfasst mehrere strategische Ziele, die sich auf Bereiche wie Finanzstabilität und Wettbewerbsfähigkeit konzentrieren. Damit soll das Land zu einem „Global Player” mit „regionaler Führungsrolle“ werden.

Strategische Ziele für die Wirtschaft

Türkiye strebt für die Jahre 2024-2026 ein durchschnittliches Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 4,5 Prozent an. Damit soll die Wirtschaft zu den Ländern mit den höchsten Einkommen aufschließen und bis zum Ende des Programms ein Gesamtvolumen von mehr als 1,3 Billionen US-Dollar erreichen.

Erdoğan betonte, die Bekämpfung der Inflation habe oberste Priorität. Dazu werde die türkische Zentralbank eine „unabhängige und glaubwürdige“ Geldpolitik verfolgen. Ziel sei es, die Inflation bis Ende 2026 auf einen einstelligen Wert zu senken.

Gleichzeitig solle die Abhängigkeit von ausländischen Krediten verringert werden, fügte der türkische Regierungschef. Außerdem werde seine Regierung die Haushaltsdisziplin einhalten und die öffentlichen Ausgaben rationalisieren.

Exportdiversifizierung und Digitalisierung

Erdoğan unterstrich, dass Türkiye seine Bemühungen zur Diversifizierung der Exportmärkte und zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit fortsetzen werde. In diesem Rahmen sollen die Handelsbeziehungen mit Afrika, Asien und Lateinamerika ausgebaut werden – etwa mit neuen Freihandelsabkommen.

Die türkische Regierung will zudem ihre Investitionen im Bereich Forschung und Entwicklung ankurbeln, auch um die Digitalisierung auszuweiten. Geplant sind zudem alternative Arbeitsmodelle mit Möglichkeit auf Homeoffice und flexible Arbeitszeiten.

Soziale und ökologische Ziele

Erdoğan sagte, der neue Wirtschaftsplan verfolge auch soziale Ziele wie die Schaffung von mehr Arbeitsplätzen, Verbesserung der Einkommensverteilung und Steigerung der Lebensqualität.

In diesem Rahmen sollen das Sozialversicherungs- und Gesundheitssystem reformiert werden. Auch sollen mehr Mittel für Bildung und Kultur bereitgestellt werden. Die Regierung plant zudem Schritte für den Umweltschutz und zur Bekämpfung des Klimawandels.