Die türkischen Fußballclubs haben in der Qualifikationsphase für die europäischen Wettbewerbe große Erfolge erzielt. Die „Großen Drei“ des türkischen Fußballs, Galatasaray, Fenerbahçe und Beşiktaş, haben sich alle für die Gruppenphase qualifiziert. Nur der vierte türkische Vertreter, Adana Demirspor, schied in der letzten Runde im Elfmeterschießen aus.

Mit 20 Siegen und zwei Unentschieden in 24 Spielen verbesserte sich Türkiye in der UEFA-Rangliste deutlich vom 13. auf den neunten Platz. Damit liegt das Land vor Serbien, der Schweiz, Österreich und Schottland und ist wieder in den Top Ten vertreten.

Galatasaray in der Champions League

Galatasaray Istanbul konnte sich mit fünf Siegen und einem Unentschieden für die Champions League qualifizieren. In der Gruppenphase trifft der türkische Meister auf den deutschen Rekordmeister Bayern München sowie Manchester United und Kopenhagen. Galatasaray hatte sich zuvor gegen Zalgiris, Olimpija Ljubljana und Molde durchgesetzt.

Fenerbahçe und Beşiktaş in der Conference League

Auch Fenerbahçe und Beşiktaş qualifizierten sich für die Gruppenphase der Conference League. Fenerbahçe schaltete in der Qualifikationsphase mit einem überlegenen Spiel Zimbru, Maribor und Twente aus, während Beşiktaş Tirana, Neftci Baku und Dinamo Kyiv besiegte. In der Gruppenphase trifft Fenerbahçe auf Ludogorets, Spartak Trnava und Nordsjaelland. Beşiktaş spielt gegen Lugano aus der Schweiz, FC Brügge und Bodo/Glimt.

Adana Demirspor scheitert im Elfmeterschießen

Der einzige türkische Club, der in der Qualifikationsrunde ausschied, war Adana Demirspor. Der Aufsteiger verlor knapp im Elfmeterschießen gegen Genk aus Belgien. Adana Demirspor hatte zuvor Osijek und Cluj aus dem Wettbewerb geworfen.