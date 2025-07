Türkiye und die Europäische Union wollen die Gespräche über die Modernisierung ihrer Zollunion wieder aufnehmen. „Die Delegationen werden sich ab nächster Woche treffen und die Bemühungen werden beschleunigt“, kündigte der türkische Außenminister Hakan Fidan am Mittwoch nach einem Treffen mit EU-Erweiterungskommissar Oliver Varhelyi in Ankara an.

Zollunion zwischen EU und Türkiye soll erweitert werden

Die Zollunion zwischen der EU und Türkiye trat 1995 in Kraft. Sie beschränkt sich auf Industriegüter und verarbeitete Agrarprodukte. Die EU und Türkiye hatten sich 2016 darauf geeinigt, die Zollunion zu erweitern. Die Verhandlungen sind jedoch aufgrund politischer Spannungen, besonders mit Griechenland und Südzypern, wieder ins Stocken geraten.

Ankara weiter an EU-Mitgliedschaft interessiert

Fidan sagte auch, dass Türkiye weiterhin an einer Vollmitgliedschaft in der EU interessiert sei. Türkiye ist seit 24 Jahren offizieller EU-Beitrittskandidat, doch auch die Beitrittsgespräche waren in den letzten Jahren aufgrund von Meinungsverschiedenheiten auf Eis gelegt worden. Im Juli rief Präsident Recep Tayyip Erdoğan die EU zur Wiederaufnahme der Beitrittsgespräche auf und erklärte, die Vollmitgliedschaft bleibe ein wichtiges strategisches Ziel für sein Land.

Politische Spannungen belasten Beziehungen zwischen Brüssel und Ankara

In einem Interview mit Reuters sagte Varhelyi, seine Gespräche in Ankara hätten geholfen, Bereiche zu identifizieren, in denen die EU und Türkiye sofort mit der Arbeit beginnen könnten. Er habe „eine Reihe sehr positiver Botschaften“ von Türkiye erhalten, um den Beitrittsprozess voranzutreiben. Vorrangig sei jedoch, „die Atmosphäre“ zwischen Brüssel und Ankara zu verändern.

