Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan will auf dem G20-Gipfel in Neu Delhi für seinen Reformkurs werben, den er nach seiner Wiederwahl im Juni angekündigt hatte. Das teilte sein Büro am Donnerstag mit. Erdoğan reist am heutigen Freitag nach Indien, um mit anderen Staats- und Regierungschefs über globale Herausforderungen wie Klimawandel, Gesundheit und Entwicklung zu sprechen.

Der G20-Gipfel steht unter dem Motto „Eine Erde, eine Familie, eine Zukunft“ und beginnt am Samstag. Die indische Präsidentin Droupadi Murmu ist Gastgeberin des zweitägigen Treffens, an dem die 20 größten Volkswirtschaften der Welt teilnehmen. Türkiye ist seit 1999 Mitglied der G20 und hatte 2015 den Vorsitz inne.

Am Rande des Gipfels wird Erdoğan auch bilaterale Gespräche mit verschiedenen teilnehmenden Staats- und Regierungschefs führen. Dabei will er auch versuchen, ausländische Investoren von den wirtschaftlichen Möglichkeiten in Türkiye zu überzeugen. Das Land hat in den letzten Jahren trotz Herausforderungen ein starkes Wachstum verzeichnet.

Finanzminister Şimşek startet globale Investitions-Roadshow

Der neue türkische Finanzminister Mehmet Şimşek, ein ehemaliger Banker von Merrill Lynch, soll Erdoğan bei der Indien-Reise begleiten und mit seinem Besuch eine globale Investitions-Roadshow starten. Die neue türkische Regierung will die Inflation durch eine straffe Geldpolitik in den einstelligen Bereich drücken. Şimşek sagte gegenüber Reportern, dass er anschließend in die USA sowie nach Deutschland und Großbritannien reisen werde, um Dutzende Top-Manager zu treffen. „Es wird keinen Investor geben, mit dem wir nicht im Gespräch sind“, sagte er.

Die Weltbank bekräftigte am Donnerstag ihre Unterstützung für Türkiye und kündigte an, ihr Engagement in dem Land von 17 auf 35 Milliarden Dollar über drei Jahre zu erhöhen. „Wir sind entschlossen, Türkiye bei der Umsetzung von Maßnahmen zur Stabilisierung der Wirtschaft zu unterstützen”, zitierte die türkische Nachrichtenagentur Anadolu den Direktor des Türkiye-Programms der Bank, Humberto Lopez.