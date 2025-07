Ein Unbekannter hat vor dem „Türkischen Haus“ in New York ein Koran-Exemplar auf den Boden geworfen und mit den Füßen getreten. Der Vorfall ereignete sich am Freitag, wie die türkische Nachrichtenagentur Anadolu (AA) berichtete. Im „Türkischen Haus“ in New York befinden sich die Ständige Vertretung Ankaras bei den Vereinten Nationen und das türkische Generalkonsulat.

Dem Bericht zufolge griff das Sicherheitspersonal des „Türkischen Hauses“ sofort ein. Der Unbekannte musste das Gelände daraufhin verlassen.

Anschließend seien die New Yorker Polizeibehörde und der Diplomatic Security Unit über den islamfeindlichen Vorfall informiert worden.

