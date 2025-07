Der türkische Bushersteller Otokar hat kürzlich das italienische Unternehmen Mauri Bus System übernommen. Damit will das Unternehmen seine Expansion auf dem italienischen Markt weiter vorantreiben. Das teilte das Busunternehmen Otokar am Mittwoch auf seiner Website mit.

Die Übernahme von Mauri Bus System durch Otokar ist ein großer Schritt für das Unternehmen auf dem italienischen Markt. Otokar will vor allem durch sein erneuertes Portfolio an emissionsfreien Fahrzeugen seine Präsenz und Wettbewerbsfähigkeit in Italien stärken.

„Der wichtigste Faktor für den Erfolg von Otokar war schon immer unser kundenorientierter Ansatz. Jetzt werden wir unseren Kunden in Italien noch näher sein und ihre Erwartungen noch besser verstehen“, sagt Kerem Erman, stellvertretender Geschäftsführer von Otokar.

Mauri ist bereits seit 2010 Vertragspartner für den Verkauf von Otokar-Bussen in Italien. In dieser Zeit hat das Unternehmen mehr als 700 Busse der Marke Otokar ausgeliefert. Der türkische Bushersteller Otokar verfügt derzeit über vier internationale Niederlassungen. Der Export macht nach eigenen Angaben mehr als 70 Prozent seines Umsatzes aus.