Celal Karaarslan, Inhaber des ALPZ Cafés in Zell am See, hat den Titel des besten Eissalons in Österreich erlangt. Die Auszeichnung ist eine von vielen, die er seit der Eröffnung seiner Eisdiele erhalten hat. Karaarslan erhielt zweimal in Folge die Auszeichnung als bester Eismacher beim internationalen Gelato-Festival. Der Höhepunkt seiner Erfolgsgeschichte kam im Jahr 2021, als er in Palermo zum Sherbeth Weltmeister gekrönt wurde. Als Newcomer seiner Branche sorgt der 49-Jährige für großes Ansehen.

Celal Karaarslan kam im Alter von vier Jahren als Sohn eines Gastarbeiters nach Österreich. Dort durchlief er eine vierjährige Ausbildung in der Hotellerie und Gastronomie und sammelte umfangreiche Berufserfahrung in der Branche. Im Alter von 22 Jahren entschied Karaarslan sich für die Selbstständigkeit. Nachdem er sein Hotelgeschäft in Zell am See aufgegeben hatte, kam ihm die Idee, ein Eiscafé zu eröffnen. Um die beste Eisrezeptur zu finden, reiste er nach Italien - dem Ursprungsland der Eisherstellung. Schließlich gründete der Eismacher das ALPZ Café in Zell am See.

Er bietet eine vielfältige Auswahl von über 283 einzigartigen Eisrezepten für verschiedene Geschmacksrichtungen. Celal Karaarslan und sein Team wählen alle Zutaten sorgfältig aus. Sie verwenden Bio-Milch anstelle von Milchpulver. Auch der niedrige Zuckergehalt mit 11,5% ist in der Branche außergewöhnlich. Der erfolgreiche Eismacher erklärt, dass sie die Sahne selbst produzieren. Ein besonderes Highlight ist sein Haselnusseis „Coccole Nocciolose“, mit dem er sich gegen mehr als 30 andere Teilnehmer aus insgesamt 18 Ländern durchgesetzt hat. Die Haselnüsse für dieses Eis stammen aus seinen eigenen Plantagen in seiner Heimatstadt Ordu an der türkischen Schwarzmeerküste.

Bei der Eröffnung seiner Eisdiele musste sich der türkischstämmige Eismacher Sprüche wie: „Geh du Kebab machen!” oder „Ein Türke kann doch kein italienisches Eis machen!” anhören. Heute wird er von den Österreichern als „unser Celal” bezeichnet.

Celal Karaarslan spricht über die schwierigen Anfänge seines Weges. Geld stand für ihn nie an erster Stelle – sein Hauptziel war immer der Erfolg. „Wenn man sich Mühe gibt und hart für seinen Traum arbeitet, kann man nur erfolgreich werden. Der Rest kommt von selbst.”, so Karaarslan.