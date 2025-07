Türkiye will im Rahmen des 9. Welt-Halal-Gipfels (World Halal Summit) und der 10. Halal-Expo der Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC) seine Exportchancen auf dem wachsenden Halal-Markt ausbauen. Die Veranstaltungen sollen vom 23. bis zum 25. November in der türkischen Metropole Istanbul stattfinden. Als Gastgeber will Türkiye auch seine Beziehungen zu muslimischen Ländern vertiefen.

Prognose: Halal-Markt wird auf 10 Billionen US-Dollar wachsen

Türkiye plane, bis 2025 Exporte im Wert von 300 Milliarden US-Dollar zu erreichen und setze dabei auch auf den vielversprechenden Markt für islamkonforme Produkte, sagte Yunus Ete, Vorsitzender des World Halal Summit Council, gegenüber der Nachrichtenagentur Anadolu. Der Halal-Markt habe aktuell einen Wert von über 7 Billionen US-Dollar und werde voraussichtlich in den nächsten fünf Jahren auf 10 Billionen US-Dollar steigen, erklärte er.

Laut dem Experten zählt Türkiye zu den Top-20-Exporteuren von Halal-Wirtschaftsprodukten und hebt sich als eines der Länder mit den höchsten Produktions- und Exportkapazitäten in diesem Sektor hervor. Die Ausgaben für Lebensmittel in muslimischen Ländern hätten 2022 bei über 1 Billion US-Dollar gelegen und sollen bis 2026 voraussichtlich auf 1,5 Billionen US-Dollar steigen, so Ete. Dies biete starke Chancen für Produktion, Investition und Export in den OIC-Ländern.

Welt-Halal-Gipfel verzeichnet gesteigertes Interesse

Der Welt-Halal-Gipfel verzeichnet dieses Jahr ein gesteigertes Interesse von Unternehmen aus über 40 Ländern. Mehr als 500 Unternehmen und 40.000 Besucher werden erwartet. Die Teilnehmer kommen aus verschiedenen Sektoren, darunter Lebensmittel, Kosmetik, Pharmazie, Textilien und bescheidene Mode (modest Fashion). Zudem gibt es eine verstärkte Nachfrage nach Ausstellern aus den Bereichen islamische Finanzwirtschaft und Halal-Tourismus.

„A Gateway to the Global Halal Economy: Discovering the Potential“ ist das diesjährige Motto des World Halal Summit. Während des Gipfels werden Experten in Panels die neuesten Entwicklungen in der Halal-Wirtschaft diskutieren und den Teilnehmern neben aktuellen Trends auch weitere Networking-Möglichkeiten bieten.